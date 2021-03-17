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С 17 марта налоговым органам расширили доступ к банковской тайне

Новости
Наталья Дмитриева
Наталья Дмитриева

Редактор новостей

Наталья Дмитриева

Вступил в силу закон о расширенном доступе Федеральной налоговой службы к банковской тайне. С 17 марта кредитные организации в течение трех дней после запроса обязаны предоставить ведомству пакет документов о своих клиентах.

С 17 марта налоговым органам расширили доступ к банковской тайне

Речь идет о копиях паспортов, доверенностей на распоряжение деньгами, договоров на открытие счета и заявления на его закрытие, копии карточек с образцами подписей и оттиска печатей. Налоговики имеют право запросить и сведения о бенефициарных владельцах, представителях клиента, выгодоприобретателях и об операциях за отдельный период.

«Изменения не направлены в адрес добросовестных налогоплательщиков, а вводятся для повышения эффективности риск-ориентированного подхода при проведении налогового контроля и предотвращении ущерба от налогоплательщиков, применяющих различные схемы для ухода от налогов», — пояснили представители ФНС в беседе с «Коммерсантом».

Доступ к данным о счетах и вкладах физических лиц возможен с согласия руководителей налоговых органов в ограниченном ряде ситуаций, например, при проведении налоговых проверок, как и было раньше.

Ранее в ФНС заявили о намерениях объединить сервис «Личный кабинет налогоплательщика» с данными онлайн-касс, после чего сведения о покупках россиян, оплаченных банковской картой, станут доступны в их личных кабинетах на сайте налоговой. Инициатива призвана упростить процедуру получения налогового вычета.

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