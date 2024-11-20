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ФНС попросила признать банкротами юрлица книжного холдинга «Лабиринт»

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Богдан Музыченко
Богдан Музыченко

Редактор новостного блока

Богдан Музыченко

Федеральная налоговая служба (ФНС) попросила суд признать банкротом основное юрлицо книжного холдинга «Лабиринт», в который входят издательство «Лабиринт пресс», розничная сеть «Книжный лабиринт», интернет-магазин и служба доставки «Л-пост». Об этом пишут «Ведомости». 

ФНС попросила признать банкротами юрлица книжного холдинга «Лабиринт»
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19 ноября инспекция ФНС №15 по Москве направила в Арбитражный суд столицы заявление о признании банкротом ООО «Книготорговая компания Лабиринт». 

В сентябре такое же заявление к другому юрлицу «Лабиринта» — ООО «Сервисная компания Лабиринт» — в тот же суд подала инспекция ФНС №25 по Москве. Первого иска в картотеке арбитражных дел пока нет, второй оставлен без движения, уточнило издание.

По данным «Ведомостей», в 2023–2024 годах у входящего в холдинг «Книжного лабиринта» сформировалась существенная задолженность перед поставщиками. За этот период контрагенты (включая издательства «Поляндрия No Age», «Синдбад», Ad Marginem и другие) подали к ООО «Книготорговая компания Лабиринт» иски о нарушении обязательств по договорам поставки на общую сумму свыше 300 млн рублей.

В июле «Ведомости» писали, что сотрудники «Лабиринта» начали массово увольняться из-за задержек зарплат. Издание отметило, что работники пунктов выдачи заказов компании с конца 2023 года жалуются в трудовые инспекции на задержки выплат и отсутствие платежей по увольнениям.

В 2023 году книжный холдинг закрыл 24 торговые точки, следует из отраслевого доклада Минцифры по книжному рынку. Всего на 1 января 2024 года в России работало 79 магазинов «Лабиринта».

Фото на обложке: Mdisk / Shutterstock

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