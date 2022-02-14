IT-группа «Форпост» теперь на 99% принадлежит USM Telecom

Сделка прошла 11 февраля, о чем стало известно «Интерфаксу» из данных информационной системы «СПАРК-Интерфакс».

И хотя в холдинге Алишера Усманова USM (куда входит USM Telecom) от комментариев отказались, смену акционеров подтвердили в «ИКС Холдинге».

Детали сделки не раскрываются, но «Интерфакс» напоминает, что в 2020 году USM Telecom стала владельцем «ИКС Холдинга», а в 2021 году гендиректор USM Иван Стрешинский упоминал в интервью «Коммерсанту», что USM Telecom намерена продать «ИКС Холдинг» его основателю Антону Черепенникову.

Стоит также обратить внимание, что 8 февраля в USM Telecom сменился глава. Генеральным директором компании стал Борис Добродеев, бывший гендиректор VK (ранее Mail.ru Group).

ГК «Форпост» принадлежала «ИКС-холдингу» с 2019 года. Под управлением ООО «Форпост» работает несколько IT-компании, среди которых JSA Group, NLogic, «Некст Софт», «Талмер», «Корвет Девелопмент», «Кометрика» и др.

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Фото на обложке: Pexels