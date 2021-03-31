RB Founder’s Day пройдет в День предпринимателя 26 мая

В честь Дня предпринимателя 26 мая RB.RU организует Founder’s Day. Мероприятие пройдет на площадке Старт Хаб на «Красном Октябре».

RB Founder’s Day — это событие для всех российских предпринимателей — тех, кто уже создал и ведет бизнес в России, и кто только собирается сделать первые шаги.

RB.RU предлагает предпринимателям собраться и отметить профессиональный праздник: пообщаться с начинающими коллегами и опытными наставниками, поделиться знаниями и узнать что-то новое, и, наконец, просто увидеть друг друга.

Со-организаторами события являются Агентство инноваций города Москвы и Старт Хаб.

Также в рамках RB Founder’s Day пройдет ежегодная премия молодых предпринимателей Young Awards. Подать заявку можно будет до 30 апреля.

В состав жюри войдут опытные предприниматели: Дмитрий Волков (SDVentures), Алиса Чумаченко (Gosu.ai), Михаил Токовинин (amoCRM), Виктор Захарченко (Unicorn Nest), Анастасия Татулова (АндерСон)

В программу мероприятия входят:

Образовательная программа. Это лекции от приглашенных состоявшихся предпринимателей, в которых они поделятся своим опытом и расскажут о том, как создавали свои компании, с какими проблемами столкнулись и как справлялись с ними. На мероприятии выступят Андрей Крылов (Skillaz), Виктор Захарченко (Unicorn Nest), Павел Гужиков (Деньги Вперед), Артемом Елмуратов (Genotek), Ядадья Исаков (Bianca), Елена Черникова («Культура инноваций») и другие.

Питчи номинантов Young Awards 2021. Жюри выберут лучших.

Вечеринка фаундеров — церемония награждения и фуршет. Душевная атмосфера, нетворкинг и тосты за российского предпринимателя.

Участие в Founder’s Day бесплатное, но необходимо предварительно пройти регистрацию на сайте.

Сайт мероприятия скоро запустится. А пока следите за новостями мероприятия в соцсетях — Facebook и «ВКонтакте» — так вы не пропустите подробности о спикерах и мероприятии.

Как проходила премия Young Awards в прошлом году.