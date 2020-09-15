До 39% исполнителей на биржах фриланса без опыта готовы работать полную неделю — опрос

Аналитики биржи фриланса FL.ru совместно с IT-холдингом TalentTech зафиксировали рост популярности фриланс-платформ в период пандемии и составили портрет новых исполнителей. Об этом говорится в совместном пресс-релизе компаний.

Опрос проводился с марта по август 2020 года, в нем приняли участие 915 человек.

Исследование показало, что с марта по август 2020 года количество зарегистрированных новых исполнителей, а не дубликатов аккаунтов, составило 90% опрошенных. При этом из них более 80% специалистов-экспертов в своей области рассчитывают обеспечить в будущем стабильный поток заказов, то есть рассматривают работу на фрилансе в качестве долгосрочной перспективы.

До 39% пользователей без опыта работы готовы выполнять заказы полную рабочую неделю. 20% исполнителей среднего уровня могут работать только по выходным, большинство из этой категории – программисты и дизайнеры.

Новые пользователи делятся на несколько групп:

72% только входят в профессию и хотят набраться опыта, у них либо нет специализации, либо это копирайтеры. Они преимущественно занимаются домашними делами (35%), чуть меньшее количество работает в штате (28%) или учится (27%). У 43% есть высшее образование. На вопрос, сколько планируют заработать, большинство (42%) назвало сумму от 10 до 30 тысяч рублей. 17% оценили свой уровень как средний: опыт работы более двух лет, есть примеры выполненных работ, в качестве специализации эти пользователи указывают программирование или дизайн. Здесь количество учащихся (32%) и работающих (31%) превышает количество людей, работающих на удаленке (22%), высшее образование есть у большего количества пользователей (61%). Зарплатные ожидания большинства респондентов (37%) — от 30 до 60 тысяч рублей. 9,8% являются экспертами в своем деле: 55% из них уже выполняют проектную работу на фрилансе, у 70% есть высшее образование, 80% хотят стабильный поток заказов. Большинство из них являются дизайнерами либо обладают другой специализацией. На вопрос, сколько планируют зарабатывать, по 36% указали от 30 до 60 тысяч и от 60 тысяч рублей и выше.

С января по август 2020 года (включительно) на FL.ru зарегистрировались более 832 тысяч новых фрилансеров и 116 тысяч новых заказчиков. Для сравнения, за тот же период в 2019 году пришло 382 тысячи новых исполнителей и чуть более 62 тысяч заказчиков.

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