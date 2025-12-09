Google готовит две модели умных очков — релиз уже в 2026-м

Google объявила, что выпустит свои первые очки с искусственным интеллектом уже в 2026 году. Это вторая попытка выхода компании на рынок умных очков — в этот раз компания готовит сразу две модели. Как сообщили в пресс-службе, бренд решил вернуться на рынок из-за развития ИИ, который наконец позволил создавать умные, автономные устройства.

Разработать умные очки помогает Samsung

Компания рассчитывает занять место на растущем рынке AI-устройств, который стремительно развивается благодаря успеху конкурирующих решений Meta*. По данным Counterpoint, поставки умных очков в мире за первое полугодие 2025 года выросли на 110%, а очки Ray-Ban от Meta* заняли более 70% рынка.

Разработкой аппаратной части Google занимается совместно с Samsung и брендами очков — корейским Gentle Monster и американским Warby Parker. Последний сообщил о том, что первые модели, созданные в партнёрстве с Google, появятся уже в 2026 году.

Две версии AI-очков — с аудио и встроенным дисплеем

Google планирует выпустить две категории очков: аудиомодель, позволяющую взаимодействовать с голосовым ИИ-ассистентом Gemini, и модель с встроенным в линзу дисплеем. С его помощью пользователи смогут видеть перед собой подсказки с навигацией, переводами и другой нужной информацией.

Очки будут работать на базе Android XR — операционной системы Google для гарнитур и устройств расширенной реальности. Однако какая модель выйдет первой — Google пока не сообщает.

Новая попытка выйти на рынок умных устройств

Google уже пыталась выйти на рынок смарт-очков в 2013 году — тогда компания представила Google Glass с мини-дисплеем, камерой и голосовым управлением. Однако модель не получила массового распространения из-за высокой цены и технических ограничений. В 2023 году линейка была окончательно закрыта.

«Недочёты прошлых изделий были связаны с недостаточным развитием ИИ и слабой экспертизой в цепочках поставок», — заявил сооснователь Google Сергей Брин.

Теперь же в компания признают: ИИ наконец развился до уровня, позволяющего действительно помогать пользователям, а не перегружать его лишними функциями. Это стало причиной возвращения Google к созданию умных очков.

Контекст

В сентябре Meta* представила новую модель умных очков Ray-Ban — первую в линейке с встроенным дисплеем. Очки под названием Ray-Ban Display позволяют выводить на линзу сообщения, навигацию, видеозвонки и ответы AI-ассистента.

Помимо Meta*, свои AI-очки уже предлагают Snap, Alibaba и Xiaomi, что усиливает конкуренцию в небольшой, но быстрорастущей нише.

*Meta признана экстремистской организацией и запрещена на территории РФ.