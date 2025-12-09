Google начинает конкурировать с Meta* на рынке AI-очков — в 2026-м компания готовится выпустить сразу две модели
Google готовит две модели умных очков — релиз уже в 2026-м
Фото: www.xreal.com
Google объявила, что выпустит свои первые очки с искусственным интеллектом уже в 2026 году. Это вторая попытка выхода компании на рынок умных очков — в этот раз компания готовит сразу две модели. Как сообщили в пресс-службе, бренд решил вернуться на рынок из-за развития ИИ, который наконец позволил создавать умные, автономные устройства.
Разработать умные очки помогает Samsung
Компания рассчитывает занять место на растущем рынке AI-устройств, который стремительно развивается благодаря успеху конкурирующих решений Meta*. По данным Counterpoint, поставки умных очков в мире за первое полугодие 2025 года выросли на 110%, а очки Ray-Ban от Meta* заняли более 70% рынка.
Разработкой аппаратной части Google занимается совместно с Samsung и брендами очков — корейским Gentle Monster и американским Warby Parker. Последний сообщил о том, что первые модели, созданные в партнёрстве с Google, появятся уже в 2026 году.
Две версии AI-очков — с аудио и встроенным дисплеем
Google планирует выпустить две категории очков: аудиомодель, позволяющую взаимодействовать с голосовым ИИ-ассистентом Gemini, и модель с встроенным в линзу дисплеем. С его помощью пользователи смогут видеть перед собой подсказки с навигацией, переводами и другой нужной информацией.
Очки будут работать на базе Android XR — операционной системы Google для гарнитур и устройств расширенной реальности. Однако какая модель выйдет первой — Google пока не сообщает.
Новая попытка выйти на рынок умных устройств
Google уже пыталась выйти на рынок смарт-очков в 2013 году — тогда компания представила Google Glass с мини-дисплеем, камерой и голосовым управлением. Однако модель не получила массового распространения из-за высокой цены и технических ограничений. В 2023 году линейка была окончательно закрыта.
«Недочёты прошлых изделий были связаны с недостаточным развитием ИИ и слабой экспертизой в цепочках поставок», — заявил сооснователь Google Сергей Брин.
Теперь же в компания признают: ИИ наконец развился до уровня, позволяющего действительно помогать пользователям, а не перегружать его лишними функциями. Это стало причиной возвращения Google к созданию умных очков.
Контекст
В сентябре Meta* представила новую модель умных очков Ray-Ban — первую в линейке с встроенным дисплеем. Очки под названием Ray-Ban Display позволяют выводить на линзу сообщения, навигацию, видеозвонки и ответы AI-ассистента.
Помимо Meta*, свои AI-очки уже предлагают Snap, Alibaba и Xiaomi, что усиливает конкуренцию в небольшой, но быстрорастущей нише.
*Meta признана экстремистской организацией и запрещена на территории РФ.
- 1 «Вкусно — и точка» запускает коллаборацию с Чебурашкой: в зимних «Кидз Комбо» появятся 6 фигурок с разными эмоциями «Вкусно — и точка» представила «Кидз Комбо» с Чебурашкой 09 декабря 2025, 19:15
- 2 Whoosh запустил электросамокаты в Колумбии: одна поездка там приносит почти вдвое больше выручки, чем в России Электросамокаты от Whoosh появились в Колумбии 09 декабря 2025, 16:00
- 3 Новогодний стол — 2026: как ретейлеры, маркетплейсы и сервисы доставки зарабатывают на готовых блюдах Сети шьют меню под тренды, запускают отдельные сервисы и в 5 раз поднимают спрос на салаты 09 декабря 2025, 15:00
- 4 «Золотое Яблоко» запускает чаевые — клиенты смогут благодарить курьеров и сотрудников магазинов через приложение В приложении «Золотого Яблока» появились чаевые 09 декабря 2025, 12:00