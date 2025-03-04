Госдума поддержала законопроект об упрощении корректировки участков для бизнеса

Госдума приняла в первом чтении законопроект, который предлагает дать предпринимателям возможность делать небольшие прирезки к земельным участкам. Сейчас эта процедура доступна лишь физлицам. Документ опубликован в системе обеспечения законодательной деятельности.

Если проект закона примут, то предприниматели смогут просто и дешево присоединять небольшие участки, например, под дополнительное производство или мини-парковку, объяснил замглавы Росреестра Алексей Бутовецкий. Сейчас же, говорит он, для корректировки участка бизнесу нужно подготовить отдельный проект межевания территории, стоимость которого может доходить до 450–500 тыс. рублей.

РБК пишет, что в Госдуме законопроект в основном поддержали, а также рекомендовали ко второму чтению уточнить основания для перераспределения участков во избежание злоупотребления упрощенной процедурой. Кроме того, депутаты предложили проработать вопрос о том, насколько возможно увеличить участок, используемый для ведения личного подсобного хозяйства.

С 1 марта в силу вступили новые правила регистрации недвижимости. Теперь юрлица могут регистрировать права на нее только электронно — для этого нужно направить заявления и документы в Росреестр. Если вместо электронных предоставить бумажные материалы, ведомство вернет их без рассмотрения.

Фото на обложке: Adam Acosta / Unspalsh