Госдума поддержала законопроект об упрощении корректировки участков для бизнеса
Госдума приняла в первом чтении законопроект, который предлагает дать предпринимателям возможность делать небольшие прирезки к земельным участкам. Сейчас эта процедура доступна лишь физлицам. Документ опубликован в системе обеспечения законодательной деятельности.
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Если проект закона примут, то предприниматели смогут просто и дешево присоединять небольшие участки, например, под дополнительное производство или мини-парковку, объяснил замглавы Росреестра Алексей Бутовецкий. Сейчас же, говорит он, для корректировки участка бизнесу нужно подготовить отдельный проект межевания территории, стоимость которого может доходить до 450–500 тыс. рублей.
РБК пишет, что в Госдуме законопроект в основном поддержали, а также рекомендовали ко второму чтению уточнить основания для перераспределения участков во избежание злоупотребления упрощенной процедурой. Кроме того, депутаты предложили проработать вопрос о том, насколько возможно увеличить участок, используемый для ведения личного подсобного хозяйства.
- С 1 марта в силу вступили новые правила регистрации недвижимости. Теперь юрлица могут регистрировать права на нее только электронно — для этого нужно направить заявления и документы в Росреестр. Если вместо электронных предоставить бумажные материалы, ведомство вернет их без рассмотрения.
Фото на обложке: Adam Acosta / Unspalsh
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