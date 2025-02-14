В Госдуме предложили обязательный трехлетний стаж для психологов с частной практикой

Психологи, желающие открыть частную практику, должны будут иметь не менее трех лет трудового стажа и профильное образование. Это предложение содержится в новой версии законопроекта об основах регулирования деятельности психологов, с которым ознакомились «Ведомости».

Автор инициативы, председатель комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина (КПРФ), подтвердила подлинность документа и сообщила, что 13 февраля его обсудили на заседании рабочей группы комитета. Хотя проект еще не внесен в Госдуму, предполагается, что он будет межфракционным.

«Не будет больше Блиновских, центров обучения психологии и т. д. Не будет этих контор больше, потому что это будут все-таки профессиональные образовательные организации, вузы, которые готовят профессионалов», — заявила Останина на заседании. Блогеру Елене Блиновской, автору «Марафона желаний», ранее запросили шесть лет колонии по делу о неуплате налогов и отмывании денег.

В законопроекте также разделены понятия психологической помощи и платной психологической услуги. К платным услугам будут применяться положения закона «О защите прав потребителей». Методики, используемые психологами, должны быть научно обоснованными, а их работа — соответствовать традиционным российским духовно-нравственным ценностям, говорится в документе.

Согласно ему, несовершеннолетние смогут получать психологическую помощь с согласия одного из родителей или опекуна. В экстренных случаях помощь может быть предоставлена без него. Также дети смогут самостоятельно получать дистанционную анонимную психологическую помощь на ресурсах, определенных законами или указами президента.

Закон может вступить в силу с 1 марта 2026 года, однако некоторые его положения начнут действовать позже. В частности, требование о трехлетнем стаже для открытия частной практики вступит в силу с 1 января 2029 года.

В середине января в аналитической компании DSM Group сообщили, что в России снова увеличились продажи антидепрессантов. За 2024 год их продажи выросли на 16,8%, до 16,1 млн упаковок. В пиковом 2022 году было продано 13 млн упаковок.

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