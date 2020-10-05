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Определены города России с самыми высокими зарплатами
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Анастасия Марьина
Зарплата жителей трех российских городов в среднем превышает 90 тысяч рублей в месяц, больше всего зарабатывают в столицах и на Севере, меньше всего — на Северном Кавказе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на результаты собственного исследования.
Определены города России с самыми высокими зарплатамиАнастасия Марьина
Агентство рассчитало соотношение средних зарплат в 100 крупнейших городах России и стоимости стандартного потребительского набора (выведен для одного человека, проживающего в собственной квартире площадью 28 квадратных метров. Включает 109 товаров и услуг). На основе этой информации составлен рейтинг городов по уровню зарплат.
- В первом полугодии 2020 года самая высокая зарплата оказалась в Москве. Средняя чистая зарплата (зарплата по крупным и средним организациям) в столице в январе-июне текущего года составила 103,1 тысячи рублей, что эквивалентно четырем стандартным наборам товаров и услуг.
- Вторым в текущем рейтинге, как по заработанной плате, так и по возможности приобрести стандартный набор товаров и услуг, стал Южно-Сахалинск, в котором средняя месячная зарплата составляет 97,4 тысячи рублей (3,81 стандартного набора товаров и услуг).
- На третьей строчке расположился еще один северный город — Салехард (94,9 тысячи рублей или 3,62 стандартного набора товаров и услуг).
- На четвертом и пятом местах находятся Сургут и Ханты-Мансийск. В Сургуте средняя заработная плата в январе-июне 2020 года составила 77 тысяч рублей (3,24 стандартного набора товаров и услуг), а в Ханты-Мансийске — 75,4 тысячи рублей (3,18 фиксированного набора товаров и услуг). По средней заработной плате Сургут и Ханты-Мансийск занимают 6-е и 7-е места соответственно.
- Города южных регионов как противовес лидирующим северным мегаполисам расположились в нижней части рейтинга. Самое низкое соотношение зарплат и стандартного набора товаров и услуг в городе Шахты (Ростовская область) — 1,43, где средняя зарплата составляет 28,5 тысячи рублей.
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