Зарплата жителей трех российских городов в среднем превышает 90 тысяч рублей в месяц, больше всего зарабатывают в столицах и на Севере, меньше всего — на Северном Кавказе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на результаты собственного исследования.

Определены города России с самыми высокими зарплатами