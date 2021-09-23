Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

iHerb начала регистрировать свои товары в России

Новости
Анастасия Костыркина
Анастасия Костыркина

Редактор новостного отдела

Анастасия Костыркина

Компания iHerb начала процесс государственной регистрации (СГР) представленных на площадке витаминов и биоактивных добавок (БАД). Первые свидетельства выданы Роспотребнадзором двум БАД к пище, которые производятся в США компанией White Bottle, сообщила пресс-служба iHerb в России. 

iHerb начала регистрировать свои товары в России

«Маркетплейс iHerb предлагает своим покупателям в более чем 180 странах продукцию для здорового образа жизни. Хотя формат трансграничной В2С-торговли не предполагает регистрацию продукции для индивидуального потребления, iHerb добровольно начала регистрацию, потому как мы уверены в высоком качестве поставляемой нами продукции», — пояснил гендиректор российского представительства компании Илья Микин.

В июне 2021 года iHerb заявила о готовности инвестировать более 1,5 млрд рублей в официальное оформление СГР для 6 тысяч наименований различных витаминов, БАД и косметических средств, реализуемых на российском рынке через интернет-магазин компании.

В первую очередь регистрацию получат витамины и БАДы, которые, согласно российскому законодательству, не являются лекарственным средством, а значит не сертифицируются по международным стандартам GMP.

iHerb добровольно начал регистрировать свои товары. Компания также разместит производство витаминов и биоактивных добавок (БАД) в России. Ранее в сентябре центральный районный суд Барнаула постановил ограничить работу российской версии сайта iHerb. В иске утверждается, что платформа размещает товары с содержанием наркотических и психотропных веществ.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!

Фото на обложке: Pexels

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Онлайн-ритейлеры пожаловались на правила установки приложений маркетплейсов
  2. 2 Россияне готовы покупать люксовые б/у-вещи при условии скидки на них не менее 80% — опрос
  3. 3 Wildberries вышел на рынок стран Прибалтики
  4. 4 Думаете отдать логистику на аутсорс? 5 советов, как выстроить эффективную работу с подрядчиками
  5. 5 Хотите работать с фермерскими продуктами? Вот что нужно учесть
FutureFood
Кто производит «альтернативную» еду
Карта

ВОЗМОЖНОСТИ

23 сентября 2021

Питч-сессия IRON ROAD SHOW в Ульяновске

23 сентября 2021

Всероссийский чемпионат по производительности

24 сентября 2021

MIXX Russia

Все ВОЗМОЖНОСТИ

СВОЁ ДЕЛО ЗА 10 ПИСЕМ
Рассказываем, как не прогореть на старте первого бизнеса. За 2,5 месяца ты прочитаешь советы от опытных предпринимателей, вдохновляющие истории единомышленников и, главное, поймешь, с чего начать свое дело.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма
ВСЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ БИЗНЕСА
Самые интересные хакатоны, конкурсы, акселераторы и другие возможности для предпринимателей в одном месте.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма