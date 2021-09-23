iHerb начала регистрировать свои товары в России

Компания iHerb начала процесс государственной регистрации (СГР) представленных на площадке витаминов и биоактивных добавок (БАД). Первые свидетельства выданы Роспотребнадзором двум БАД к пище, которые производятся в США компанией White Bottle, сообщила пресс-служба iHerb в России.
«Маркетплейс iHerb предлагает своим покупателям в более чем 180 странах продукцию для здорового образа жизни. Хотя формат трансграничной В2С-торговли не предполагает регистрацию продукции для индивидуального потребления, iHerb добровольно начала регистрацию, потому как мы уверены в высоком качестве поставляемой нами продукции», — пояснил гендиректор российского представительства компании Илья Микин.
В июне 2021 года iHerb заявила о готовности инвестировать более 1,5 млрд рублей в официальное оформление СГР для 6 тысяч наименований различных витаминов, БАД и косметических средств, реализуемых на российском рынке через интернет-магазин компании.
В первую очередь регистрацию получат витамины и БАДы, которые, согласно российскому законодательству, не являются лекарственным средством, а значит не сертифицируются по международным стандартам GMP.
iHerb добровольно начал регистрировать свои товары. Компания также разместит производство витаминов и биоактивных добавок (БАД) в России. Ранее в сентябре центральный районный суд Барнаула постановил ограничить работу российской версии сайта iHerb. В иске утверждается, что платформа размещает товары с содержанием наркотических и психотропных веществ.
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Фото на обложке: Pexels
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