В трети компаний инновации проваливаются на этапе разработки — исследование

«Лаборатория Касперского» исследовала вопрос внедрения инноваций в крупных компаниях и выяснила, что если продукт терпит провал, то в подавляющем большинстве случаев (95%) это происходит до его выхода на рынок, в каждом третьем (36%) — на этапе разработки.

Главная причина таких неудач, по мнению 19% опрошенных, — это отсутствие четкого плана действий и структурированного подхода.

Чтобы идея превратилась в прибыльную и востребованную технологию, нужно последовательно реализовывать ее, а для этого необходимо не только составить план действий, но и регулярно пересматривать его, сверяться с активностью конкурентов, рыночными трендами и тем, что происходит в индустрии, считают участники исследования.

Что касается роли директора по информационной безопасности в процессе внедрения инноваций, то, по мнению 74% участников интервью, если он не включен в обсуждение на ранней стадии, вероятность неуспеха повышается. Это связано с тем, что часто инновационные продукты невозможно адаптировать под строгие политики информационной защиты.

Больше половины опрошенных (54%) считают эти политики сдерживающим фактором на пути внедрения прорывных технологий.

В опросе приняли участие 304 руководителя, отвечающие за инновации внутри организаций и работающие в Европе, Азиатско-Тихоокеанском регионе, на Ближнем Востоке, в Северной Америке, Латинской Америке, СНГ.

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