Мировой рынок IPO побил рекорды по числу и объему сделок

Мировой рынок IPO в этом году уже побил два собственных рекорда по числу и объему сделок, установленных еще в 2007. Впереди еще полтора месяца, которые должны только увеличить эти показатели.
С января 2021 года почти 2,9 тыс. компаний на мировом рынке IPO привлекли более $600 млрд, сообщает The Economic Times со ссылкой на данные Bloomberg.
Предыдущий рекорд был установлен в далеком 2007 году, когда компаниям удалось привлечь более $420 млрд инвестиций.
Лидером мирового рынка IPO по версии Bloomberg оказался производитель электромобилей Rivian, главный конкурент Tesla Илона Маска. Компания, 22% которой принадлежит Amazon, привлекла $12 млрд при оценке $77 млрд.
Крупнейшим IPO в Азии оказалось размещение акций китайского оператора сотовой связи China Telecom в августе (привлекла $8,4 млрд), а в Европе — польской компании доставки посылок InPost SA ($3,2 млрд).
Уточняется, что рекордам способствовала поддержка бизнеса мировыми центробанками, а также постепенное восстановление мировых экономик после удара в начале пандемии.
Сделки с участием SPAC, получившие особую популярность в прошлом году, привлекли в 2021 также рекордные $159 млрд.
Однако интерес к ним уже не тот, что в начале года — сказалось давление со стороны государственных регуляторов.
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Фото: Alf Ribeiro/Shutterstock
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