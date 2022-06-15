Российскому IT-рынку предрекли падение на 20% за год

Аналитики предрекли российскому IT-рынку падение на 20% по итогам текущего года. Основным драйвером для этого станут санкции и их последствия. Падение на 20% будет означать, что отечественный IT-рынок растеряет весь рост, которого достиг в 2021 году.

Прогноз о перспективах IT-рынка России представили аналитики TAdviser. Они считают, что рынок информационных технологий откатится к уровню, которого достиг по итогам 2021 года. Тогда его оценивали в 2,22 трлн рублей.

В TAdviser ключевыми факторами падения рынка назвали санкции и их последствия, а именно уход западных участников рынка и экономическую ситуацию в целом, когда бизнес располагает возможностями решать только оперативные задачи в рамках текущей деятельности компании.

В то же время аналитики говорят о возможном ощутимом росте выручки разработчиков отечественного программного обеспечения, связанного с кибербезопасностью. Доходы системных интеграторов при исполнении прогноза практически не изменятся, отметили в TAdviser.

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