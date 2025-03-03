Большинство объектов критической инфраструктуры в России пользуются зарубежным ПО

95% объектов критической информационной инфраструктуры (КИИ) в России по-прежнему используют иностранные IT-решения для контроля работоспособности предприятий. Среди них — банки, телеком-компании, логистические операторы, медучреждения и госорганизации. Об этом говорится в исследовании IT-компании «Монк Диджитал Лаб», которое есть у Forbes.

Компания провела интервью с 152 представителями операторов КИИ из разных секторов экономики. Больше половины опрошенных представляют крупные и средние предприятия, на которые приходится основная доля критически важных сервисов.

Какое ПО используется операторами КИИ? Около 40% объектов КИИ используют западные коммерческие платформы, такие как IBM Netcool, Splunk, Micro Focus Ops Bridge и Microsoft Scom. Часто применяются в работе западные open source решения (вендорные и разрабатываемые за границей) — примерно 80% объектов КИИ используют такие программы как минимум на одном участке сети, отметили аналитики.

Также, по их словам, в телеком-секторе компании часто используют IBM Netcool и Zabbix, особенно для мониторинга базовых станций, центров обработки данных и распределенных инфраструктур. В банковской сфере нередко применяют Splunk, Micro Focus Ops Bridge и open source инструменты Zabbix, Prometheus и Grafana.

Почему иностранный софт популярен? Распространенность западных IT-решений объясняется практикой крупных предприятий КИИ одновременного использования 10 и более различных систем мониторинга, при этом российские системы чаще всего закрывают лишь часть задач, объяснили авторы исследования.

Потенциальные трудности. В то же время применение иностранного софта создает серьезные проблемы, уверены аналитики: «В случае усиления санкций или компрометации уязвимостей в ПО риск несанкционированного доступа или отключения возрастает». Кроме того, применение зарубежного ПО запрещено законодательством в сфере КИИ (соответствующий закон вступил в силу в январе).

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