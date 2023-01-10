Эстония намерена арестовать российские активы, DDoS-атак станет больше: главное 10 января

RB продолжает следить за основными событиями для бизнеса на фоне спецоперации: цены на автомобили в РФ с 1 января остались на уровне 2022 года, посещаемость ТЦ в Москве и Санкт-Петербурге оказалась на 10–15% ниже прошлогодней, Microsoft перестанет поддерживать операционную систему Windows 8.1 и другие события 10 января.
Мир
- Эстония намерена в этом месяце представить юридический план для ареста российских активов.
Финансы
- Конец 2022 года оказался успешным для рынка коллективных инвестиций. По итогам декабря чистые вложения частных инвесторов в розничные паевые фонды составили 2,4 млрд рублей.
Бизнес
- Цены на автомобили в РФ с 1 января остались на уровне прошлого года вопреки тренду прошлых лет. При этом дилеры и аналитики ожидают роста цен на машины 2023 года выпуска.
- Сбербанк повысил ставки по ипотеке на новостройки и вторичное жилье на 0,5 п.п. Минимальная ставка в обоих сегментах с 10 января увеличивается до 10,9% годовых вместо 10,4%.
- Поставщики попросили Минсельхоз запретить ритейлу штрафовать их за недопоставку товара без подтверждения заказа. Сети опасаются снижения дисциплины поставщиков, перебоев с поставками и выступают за саморегулирование.
- На Ozon, Wildberries и «Авито» появилось в продаже специализированное корпоративное программное обеспечение. Речь идет как о пиратских версиях софта Autodesk и Adobe, так и о продаже доступа к лицензионным копиям, которые продают корпоративные пользователи. Маркетплейсы подчеркивают, что за легальность софта отвечают продавцы.
- Посещаемость ТЦ в Москве и Санкт-Петербурге оказалась на 10–15% ниже прошлогодней и более чем на 30% отстала от показателей 2020 года.
Сервисы
- «Тинькофф банк» начал тестировать функцию звонков на номера российских операторов из банковского приложения. Звонить можно с виртуального номера мобильного оператора «Тинькофф мобайл» без оформления SIM-карты.
- К весне 2023 года количество DDoS-атак на российский бизнес может увеличиться на 300%. Урон от них будет в разы сильнее, чем раньше, поскольку тенденция изменится «от количества к качеству».
- Microsoft перестанет поддерживать операционную систему Windows 8.1, техническая помощь и обновления программного обеспечения предоставляться не будут.
Фото на обложке: maxbelchenko /
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