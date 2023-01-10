RB продолжает следить за основными событиями для бизнеса на фоне спецоперации: цены на автомобили в РФ с 1 января остались на уровне 2022 года, посещаемость ТЦ в Москве и Санкт-Петербурге оказалась на 10–15% ниже прошлогодней, Microsoft перестанет поддерживать операционную систему Windows 8.1 и другие события 10 января.

Эстония намерена арестовать российские активы, DDoS-атак станет больше: главное 10 января