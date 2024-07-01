Бывшие сотрудники Канье Уэста подали иск к реперу из-за токсичной атмосферы в компании

Программисты, работавшие с репером и предпринимателем Канье Уэстом, подали иск к исполнителю из-за токсичной атмосферы в его компании. Экс-сотрудники Уэста утверждают, что столкнулись с расистскими высказываниями и отказом платить за сверхурочные часы. Об этом сообщает The Washington Post.

Речь идет об иске IT-специалистов компании Yeezy, который подали в окружной суд США в Калифорнии. Истцами выступают восемь человек, некоторые из низ несовершеннолетние (14 лет). По их данным, в апреле этого года Уэст и управляющий его делами Майло Яннопулоса пригласили в Yeezy программистов для разработки стримингого приложения YZYVSN.

За время непродолжительной работы в компании репера они столкнулись с травлей из-за расы, пола, возраста, ориентации и этнической принадлежности. Утверждается, что Уэст называл сотрудников «рабами», а один из каналов в Discord, где проходила рабочая коммуникация, назывался «Новые рабы». В исковом заявлении сказано, что расовой дискриминации подвергались только темнокожие члены команды.

Кроме того, в заявлении описана ситуация, связанная с разработкой приложения Yeezy Porn — порностудии продюсера. Отмечается, что жена исполнителя Бьянка Цензори отправила одному из членов команды ссылку на видео с «жесткими сексуальными действиями». Его могли увидеть несовершеннолетние.

Когда работа над приложением завершилась, Уэст и Яннопулос пообещали оплатить в том числе сверхурочные часы, однако средства так и не были выплачены, говорится в иске.

Авторы заявления требуют выплаты и компенсации морального ущерба. Яннопулос в комментарии газете назвал обращение в суд «шуткой» и «самой нечестной вещью, которая когда-либо представлялась на рассмотрение судом».

Ранее в воскресенье в СМИ появились видео с прибывшим в Москву Канье Уэстом. В сети разошелся ролик, на котором музыкант идет по переходу у станции метро «Охотный ряд».

Некоторые медиа писали, что репер, вероятно, приехал на день рождения к своему другу — дизайнеру Гоше Рубчинскому. В конце прошлого года Рубчинский стал главным дизайнером Yeezy.

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