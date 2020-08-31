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«Карфидов Лаб» запустила бесплатные консультации для бизнеса по поиску инвестиций

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Новостной редактор

Анастасия Марьина

Лаборатория инженерного дизайна «Карфидов Лаб» и инвестиционный бутик «Высота» запустили проект «Profsouz 83» для компаний, у которых есть запрос на запуск серийного производства и разработки своего продукта, но которые испытывают трудности с привлечением финансирования. Об этом Rusbase рассказал представитель «Карфидов Лаб».

«Карфидов Лаб» запустила бесплатные консультации для бизнеса по поиску инвестиций

Работа с технологическими бизнесами, промышленностью и стартапами будет построена по принципу «единого окна»: при создании нового технологического продукта пользователи получат возможность не только его разработать, но и привлечь финансирование.

«Карфидов Лаб» и «Высота» будут проводить профессиональные консультации для компаний-участников и помогать как с подготовкой к конкурсам на получение грантов, так и с поиском венчурного финансирования.

Ядро проекта составляет навигатор и википедия государственных мер поддержки, разработанные в бутике «Высота» и насчитывающие более 250 мер для различных стадий, бизнесов и типов финансирования.

Каждый отобранный проект получит в результате работы заключение по стадии УТГ (уровень технологической готовности, TRL), заключение по стадии развития бизнеса с рекомендациями по акселерации, список программ финансирования и фондов для привлечения.

Если проект по результатам консультации будет интересен альянсу «Карфидов Лаб» и «Высоты», то он получит сервисы разработки продукта и привлечения финансирования за долю или от результата, говорится в сообщении.

Критерии, по которым компании будут отбираться для участия в проекте:

  • наличие продуманной идеи и рынок;
  • научная составляющая в проекте;
  • команда;
  • достигнутые результаты.

Анкету для подачи заявки на получение финансирования можно найти по ссылке и отправить по адресу [email protected].

Фото: Unsplash

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