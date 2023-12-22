В 2024 году рынок каршеринга вырастет почти на 41%, до 62 млрд рублей. Среди причин — рост цен на покупку и обслуживание личных автомобилей, подорожание поездок на такси.

Рынок каршеринга в 2024 году вырастет до 62 млрд рублей