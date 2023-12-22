Рынок каршеринга в 2024 году вырастет до 62 млрд рублей

В 2024 году рынок каршеринга вырастет почти на 41%, до 62 млрд рублей. Среди причин — рост цен на покупку и обслуживание личных автомобилей, подорожание поездок на такси.
Для сравнения: объем рынка такси будет расти примерно на 7% в год, классической аренды автомобилей — на 9%, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на Б1.
По оценке аналитиков, в 2023 году средняя стоимость 1 км пути в каршеринге составляла 23 рубля, тогда как в такси — 39 рублей. В среднем пользователю каршеринг за год обходится на 35% дешевле такси и втрое дешевле, чем содержание собственного авто.
- Стоимость автозапчастей на агрегаторах объявлений и в каталогах по страховому ремонту легковых машин за 2023 год выросла в диапазоне от 7 до 17%. Это отражается на стоимости техобслуживания автомобилей. Средняя стоимость нормо-часа работ по ТО легковых автомобилей практически не изменилась за этот год и составила от 700 до 2 тыс. рублей.
Фото на обложке: alexfan32 /
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