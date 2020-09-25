Владелец «Клаустрофобии» подал в суд на прокатчика хоррора «Клаустрофобы: квест в Москве»

ООО «Клаустрофобия — В» (владелец одноименного товарного знака сети квестов) 22 сентября 2020 года подало иск в Арбитражный суд Москвы к компании ООО «Наше кино». Об этом пишет РБК.

Владельцы «Клаустрофобии» считают, что кинокомпания «Наше кино» незаконно использует его товарный знак, говорится в тексте искового заявления. Гендиректор «Клаустрофобии» Владимир Жиганов подтвердил РБК подлинность документа, отказавшись от дальнейших комментариев.

«Клаустрофобия» требует взыскать с ответчика 150 млн рублей убытков, а также изъять из оборота продукцию с товарным знаком «Клаустрофобия».

24 сентября в российский прокат вышел американский фильм ужасов «Клаустрофобы: квест в Москве». Его прокатчиком в России выступает «Наше кино».

В оригинале фильм называется Follow me, однако на русский язык название было переведено иначе, обращает внимание истец. По его мнению, прокатчик использовал не только видоизмененное название его квеста, но и целевой запрос в поисковых системах «квест в Москве».

Обозначение этого знака на продукции «Наше кино» является «сходным до степени смещения» и носит признаки контрафактного товара», настаивает «Клаустрофобия — В».

Основным владельцем сети квестов «Клаустрофобия» сейчас выступает Александр Ручьев, известный прежде всего как создатель девелоперской группы «Мортон», крупнейшего по итогам 2015 года застройщика жилой недвижимости в России.

Сети «Клаустрофобия» принадлежат 149 квестов в девяти странах мира, включая Россию, Испанию, Эстонию, следует из информации на сайте компании.

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