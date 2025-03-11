Число средних компаний в России выросло до рекордного показателя
В России на сегодняшний момент действует почти 21 тыс. средних компаний — это самый высокий показатель по сравнению с аналогичными периодами с 2017-го по 2024 годы, сообщили в Минэкономразвития. Лидером по числу средних компаний выступает Москва.
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За последний год рост числа среднего бизнеса превысил 2 тыс. «Несмотря на то, что средние предприятия составляют лишь 1% от общего числа юрлиц, их вклад в экономику существенен. Они обеспечивают занятость 12% работников МСП и формируют 18% всех налоговых поступлений в секторе», — заявила замглавы Минэка Татьяна Илюшникова.
География. Абсолютным лидером по количеству средних предприятий остается Москва (24% от общего числа). Также средний бизнес концентрируется в Санкт-Петербурге (8%), Московской области (6%), Краснодарском крае и Свердловской области (по 3%).
Сферы деятельности. Основные сферы деятельности средних предприятий — торговля (33%), производство (23%), строительство (10%), сельское хозяйство (8%), а также транспортировка и хранение (6%). При этом доля среднего бизнеса в обрабатывающих производствах в три раза выше, чем доля МСП в этой отрасли.
- В конце февраля в Минэке сообщили, что доля субъектов малого и среднего предпринимательства в экономике России по итогам 2023 года выросла до 21,7% (34,5 трлн рублей), что стало рекордным показателем с 2018 года. Отраслями-лидерами в МСП стали обрабатывающая промышленность, профессиональная, научная и техническая деятельность.
Фото на обложке: Oleg Elkov / Shutterstock / FOTODOM
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