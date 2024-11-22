Курс доллара ЦБ превысил 102 рубля впервые с 24 марта 2022 года

ЦБ установил официальный курс доллара США на 23–25 ноября в размере 102,5761 рубля. Об этом говорится в сообщении на сайте регулятора. Американская валюта превысила отметку в 102 рубля впервые с 24 марта 2022 года.

Курс евро составит 107,4252 рубля. 22 ноября, согласно данным Центробанка, доллар стоил 100,6798 рубля, а евро — 106,0762 рубля.

После публикации официального курса ЦБ индекс РТС упал ниже 800 пунктов впервые с 24 марта 2022 года.

В пятницу, 22 ноября, курс доллара на валютном рынке Форекс превысил 103 рубля. Это рекорд с марта 2022 года, когда американская валюта превышала 120 рублей. На момент публикации (19:17 мск) доллар стоил 103,0275 рубля, дорожая на 1,71% к закрытию прошлого торгового дня.

Кроме того, рубль показал ослабление в паре с юанем — цена китайской валюты на Мосбирже 22 ноября поднялась выше 14 рублей, что произошло впервые с 9 октября 2023 года.

Накануне Минфин США ввел новые санкции против порядка 100 российских компаний и физлиц. Под ограничения, в частности, попали «Газпромбанк», госкорпорация «Дом.РФ», «Примсоцбанк» и «БКС Банк», а также первые зампреды Центробанка Владимир Чистюхин и Дмитрий Тулин.