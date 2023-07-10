Гипермаркет «Лента» открыл собственный ресторан

Посетить его можно по адресу улица Бухарестская, 69. В меню представлены следующие гастрономические зоны: Италия, Азия и Восток, стритфуд. Есть завтраки и обеды, ассортимент холодных и горячих напитков, мороженое и десерты.

Концепция ресторана — открытая кухня, самообслуживание, подача блюд в фарфоровой посуде и обновление меню каждый день (сейчас в нем собрано более 500 наименований).

Ассортимент и цены учитывают потребности покупателей с разными пищевыми привычками и подходами к питанию, в том числе и тех, кто ведет здоровый образ жизни. В ресторане есть салат-бар и завтрак-бар, где любое блюдо будет стоить 159 рублей за тарелку. Также представлены комплексные обеды по цене от 279 рублей.

Зал помещения вмещает 120 человек. Клиенты смогут поесть как в ресторане, так и заказать еду навынос. Средний чек — 400 рублей.

«Благодаря открытию семейного ресторана компания планирует увеличить трафик в магазине, повысить лояльность к собственной торговой марке "Лента Fresh" и продукции собственного производства компании», — говорится в сообщении «Ленты».

Фото: «Лента»