В России разработали светофор с функцией распознавания лиц и информирования о пробках

Национальный центр информатизации «Ростеха» разработал светофор, который может предоставлять информацию о погоде и ситуации на дорогах. Новинка госкорпорации представлена на конференции ЦИПР.
«Национальный центр информатизации впервые показывает светофоры нового поколения. Благодаря ярким светодиодным секциям, они позволяют отображать дополнительную информацию, например погоду, температуру воздуха, дорожную обстановку, экстренные предупреждения МЧС. Пешеходный светофор дополнительно оснащен встроенной видеокамерой для распознавания лиц», — говорится в сообщении «Ростеха».
На конференции также представлены системы промышленного интернета вещей от «Росэлектроники» для мониторинга технологических процессов, система управления потоками пациентов «Швабе» для медцентров, а также производственно-технологический комплекс полного цикла «Цифровой водоканал».
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