«ЛитРес» запустил продажу абонементов на электронные и аудиокниги

«ЛитРес» запустил новый формат покупки книг для пользователей — абонемент. В компании сообщили, что это первый подобный опыт среди российских книжных онлайн-сервисов.

Абонемент стоит 299 рублей в месяц и позволяет получить любую электронную или аудиокнигу стоимостью до 600 рублей из каталога, включая бестселлеры и новинки, а также выбрать две любые книги из персональной подборки.

Представитель сервиса сообщил, что с начала июля в тестовой версии на сайте «ЛитРес» абонементы приобрели более пяти тысяч клиентов, 20% из них — новые пользователи сервиса.

«Введение абонемента не предполагает изменения принципов расчетов с авторами и издательствами за книги, приобретенные в рамках данной программы, в сравнении с обычной покупкой, размер их вознаграждения останется прежним. При этом, абонемент открывает большой потенциал для развития отрасли в целом, так как позволяет вовлечь аудиторию в регулярное потребление электронных и аудиокниг», — считает гендиректор «ЛитРес» Сергей Анурьев.

По оценкам «ЛитРес», введение абонементов позволит в течение двух-трех лет увеличить проникновение электронной и аудиокниги на книжном рынке с текущих 10% до уровня мировых лидеров (США и Китай) — 25-30%.

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