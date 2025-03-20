Объем заемных средств в IT вырос, несмотря на ухудшение условий кредитования

В 2024 году IT-бизнес в России показал заметный рост в кредитовании, несмотря на сокращение лимитов и рост ставок по льготным программам, сообщает «Коммерсантъ». IT-МСП привлекли 24,7 млрд рублей через Национальную гарантийную систему (оператор – Корпорация МСП), что на 12% больше, чем в 2023 году. Число IT-компаний, получивших господдержку, увеличилось на 48% и превысило 1 тыс.

Не только МСП. Газета пишет, что кредитование также выросло у крупных компаний. Объем привлеченных ими средств мог составить 250–400 млрд рублей, что на 10–15% больше показателей 2023 года, заявил независимый эксперт Андрей Бархота.

Почему растет объем заемных средств? Гендиректор компании PRO32 Игорь Мандик объясняет рост объема заемных средств потребностью российского рынка в импортозамещении. Он заметил, что появляются новые компании, а крупные игроки расширяют свою деятельность, что требует увеличения числа сотрудников и инфраструктуры. Все это невозможно без дополнительного финансирования, считает эксперт.

Мандик также добавил, что закупки многих крупных заказчиков приходятся на конец года, что приводит к неравномерному распределению поступлений. В первые три квартала компании покрывают расходы за счет заемных средств, а в четвертом — получают выручку и погашают долги.

Коммерческий директор Ideco Руслан Пайсаев указывает на то, что компаниям нужно инвестировать в исследования и разработки для поддержания конкурентоспособности. Однако проекты долго окупаются, из-за чего потребность в заемных средствах растет, говорит эксперт.

Руководитель кредитного направления банка «Точка» Ангелина Крашенинникова отметила, что удержание профессиональных кадров в условиях роста зарплат также увеличивает спрос на заемные средства.

О том, что льготное кредитование малого и среднего IT-бизнеса увеличилось на 12%, Корпорация МСП сообщила в конце февраля. Опрошенные Русбейс эксперты связали это с господдержкой отрасли, стимулированием инноваций и необходимостью работодателей оплачивать труд сотрудников.

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