Займы друзей стали главным источником финансирования малого бизнеса за последний год

Более половины (58%) малых и средних предприятий заявили, что привлекали дополнительное финансирование за последний год. Из тех, кто получил деньги, более четверти (27% предпринимателей) взяли их у друзей, близких или других частных лиц.
Такие данные приводятся в ежемесячном исследовании настроений малого и среднего бизнеса (МСБ) за апрель. Исследование проводилось «Промсвязьбанком», бизнес-объединением «Опора России» и агентством Magram Market Research, на него ссылается РБК.
Популярность такой схемы финансирования бизнеса в современной России объясняется низкой доступностью банковских кредитов для МСБ. «Процент малых и средних предприятий, имеющих хотя бы один действующий кредит, в России составляет всего 22 против 42% в среднем по развитым странам. То есть с доступностью капитала для МСП у нас хуже, чем в других странах», — сообщил изданию уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов.
Что еще показал опрос:
- 26% предпринимателей за последний год привлекали обычные банковские кредиты для малого бизнеса;
- 9% предпринимателей брали кредиты в банках, но от имени физического лица (например, по форме потребительского кредита или кредита на предприятие, но под поручительство собственника);
- 18% воспользовались льготными и беспроцентными кредитами в рамках антикризисных программ государства.
Опрос предпринимателей проводился в рамках ежемесячного индекса деловой активности в сфере малого и среднего бизнеса RSBI. Опрашиваются 1,8 тыс. предпринимателей малого и среднего бизнеса (владельцы и руководители).
Фото: Unsplash
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