«Магнит» запустил доставку еды из ресторанов через собственное приложение

«“Магнит” <…> запускает новое направление в рамках бизнес-формата “Фудтех” (“Магнит доставка”) — сервис доставки готовой еды из ресторанов через собственное мультиформатное приложение. Первым партнером ритейлера стала сеть ресторанов быстрого обслуживания Burger King», — сообщает компания.

Тестирование сервиса началось в конце 2024 года — изначально доступ к нему получили лишь некоторые сотрудники розничной сети. В этом месяце сервис «Магнит рестораны» стал доступен всем пользователям мобильного приложения ритейлера из восемнадцати населенных пунктов, среди которых Москва, Краснодар, Нижний Новгород, Уфа и Омск. В мае география оказания услуг расширится до семидесяти российских городов, также будут привлечены новые партнеры платформы, добавили в компании.

Ранее сеть магазинов электроники «М.Видео-Эльдорадо» запустила доставку товаров через сервисы «Яндекс Еда» и «Деливери». Клиенты могут заказать более 6 тыс. позиций, в том числе смартфоны, гаджеты, ноутбуки, устройства для умного дома и другую электронику.

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