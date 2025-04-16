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«Магнит» запустил доставку еды из ресторанов через собственное приложение

Новости
Новости
Анастасия Коссаковская
Анастасия Коссаковская

Выпускающий редактор

Анастасия Коссаковская
Ритейлер «Магнит» запустил доставку еды из ресторанов через собственное приложение, первым партнером компании стала фаст-фуд сеть Burger King, передает ТАСС со ссылкой на сообщение пресс-службы компании.
«Магнит» запустил доставку еды из ресторанов через собственное приложение
  1. Новости

«“Магнит” <…> запускает новое направление в рамках бизнес-формата “Фудтех” (“Магнит доставка”) — сервис доставки готовой еды из ресторанов через собственное мультиформатное приложение. Первым партнером ритейлера стала сеть ресторанов быстрого обслуживания Burger King», — сообщает компания.

Тестирование сервиса началось в конце 2024 года — изначально доступ к нему получили лишь некоторые сотрудники розничной сети. В этом месяце сервис «Магнит рестораны» стал доступен всем пользователям мобильного приложения ритейлера из восемнадцати населенных пунктов, среди которых Москва, Краснодар, Нижний Новгород, Уфа и Омск. В мае география оказания услуг расширится до семидесяти российских городов, также будут привлечены новые партнеры платформы, добавили в компании.

  • Ранее сеть магазинов электроники «М.Видео-Эльдорадо» запустила доставку товаров через сервисы «Яндекс Еда» и «Деливери». Клиенты могут заказать более 6 тыс. позиций, в том числе смартфоны, гаджеты, ноутбуки, устройства для умного дома и другую электронику.

Фото на обложке: stasokulov / Shutterstock / FOTODOM

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