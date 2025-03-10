Курьеры «Магнита» начнут доставлять заказы «Магнит Маркета»

Курьеры «Магнита» будут доставлять заказы маркетплейса «Магнит Маркет» (бывший KazanExpress), говорится в сообщении на сайте ритейлера. Сотрудничество будет реализовано более чем в 50 новых для площадки населенных пунктах, в которых она начала работу в 2024 году.

«Наша задача – предоставить клиентам магазинов бесконечную полку товаров. В офлайне она уже решается, у клиента уже есть возможность получить заказы из маркетплейса на кассе магазина вместе с покупками. Запуская сотрудничество с нашим фудтехом, мы получаем базу для создания такой же возможности в доставке. В перспективе мы сможем развивать новые логистические сервисы — например, доставку "по клику"», — заявил гендиректор «Магнит Маркета» Константин Измайлов.

Планы на будущее. В пресс-службе уточнили, что курьеры «Магнита» будут задействованы и при дальнейшей географической экспансии «Магнит Маркета». В тех населенных пунктах, где ранее работал KazanExpress, доставлять заказы продолжат собственные курьеры маркетплейса.

В компании также отметили, что кроме повышения удобства доставки для покупателей сотрудничество с курьерами «Магнита» поможет маркетплейсу снизить расходы на логистику, что в результате позволит «сохранять выгодные цены на товары для потребителей и выгодные условия для селлеров».

«Магнит Маркет» был создан на базе маркетплейса KazanExpress — «Магнит» закрыл сделку по покупке площадки в ноябре 2023 года, сумму приобретения не раскрыли. Первые пункты выдачи заказов (ПВЗ) «Магнит Маркета» появились в Москве в марте 2024 года.

В августе 2024-го компания отчиталась, что маркетплейс нарастил число пунктов выдачи до 2 тыс. В сентябре того же года в «Магнит Маркете» объявили о начале работы в деревнях. По итогам 2024 года, писал Shopper's, общее число ПВЗ маркетплейса выросло до 4,6 тыс. На сайте «Магнит Маркета» указано, что его пункты выдачи есть в 216 городах России.

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