В работе сервисов Mail.ru произошел сбой

Анастасия Марьина
Сервисы Mail.ru испытывают сбои в работе. Информация об этом содержится на портале Downdetector.
В работе сервисов Mail.ru произошел сбойАнастасия Марьина
66% пользователей пожаловались на сбои в работе почты, 26% — на работу сайта, еще 7% — на сложности со входом в учетную запись Mail.ru.
Жалобы в основном поступают от пользователей в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре и Казани, а также в Екатеринбурге, Челябинске и Новосибирске.
На 14:09 Мск зафиксировано более 4 тысяч жалоб пользователей.
В пресс-службе Mail.ru Group сообщили RB.ru, что работа сервиса уже восстановлена. «В ближайшие минуты все заработает. Данные пользователей в безопасности», — сообщил представитель компании.
Фото на обложке: Mail.ru Group
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