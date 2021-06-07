Рубрики
Сервисы
Rusbase
Меню-гамбургер
Новости

В работе сервисов Mail.ru произошел сбой

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Заместитель главы новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Сервисы Mail.ru испытывают сбои в работе. Информация об этом содержится на портале Downdetector.

В работе сервисов Mail.ru произошел сбой

66% пользователей пожаловались на сбои в работе почты, 26% — на работу сайта, еще 7% — на сложности со входом в учетную запись Mail.ru.

Жалобы в основном поступают от пользователей в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре и Казани, а также в Екатеринбурге, Челябинске и Новосибирске.

На 14:09 Мск зафиксировано более 4 тысяч жалоб пользователей. 

В пресс-службе Mail.ru Group сообщили RB.ru, что работа сервиса уже восстановлена. «В ближайшие минуты все заработает. Данные пользователей в безопасности», — сообщил представитель компании.

Фото на обложке: Mail.ru Group

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Держатели криптовалют создали сайт для оценки ущерба от Илона Маска
  2. 2 В «Яндекс.Дзене» появятся верифицированные каналы
  3. 3 Mail.ru Group научит выпускников и аспирантов интернет-маркетингу
  4. 4 Как проложить дорогу в ИТ через амбассадорскую деятельность: истории людей, у которых получилось
  5. 5 Каким будет интернет через пять лет
Стажировка в IT
Гринатом зовет студентов и начинающих специалистов на программу Greenlab
Узнать больше

ВОЗМОЖНОСТИ

07 июня 2021

Неформальная встреча стартапов и инвесторов в Нижнем Новгороде

07 июня 2021

Definition Hackathon

10 июня 2021

Tender Hack

Все ВОЗМОЖНОСТИ