Mail.ru Group, USM, «МегаФон», РФПИ и Ant Group объявили о создании двух СП

Mail.ru Group, холдинг USM Алишера Усманова, «МегаФон», Российский фонд прямых инвестиций и владелец платежной системы Alipay создадут два совместных предприятия. Об этом сообщается в заявлении Mail.ru Group.

СП будут предоставлять цифровые платежные решения и финансовые услуги, «чтобы помочь людям сэкономить при оплате услуг и товаров в бурно растущем российском сегменте электронной коммерции», говорится в сообщении. Для контроля за ходом сделки сформирован комитет Совета директоров.

Самым крупным акционером (40%) в платежном СП станет Mail.ru Group. В это предприятие компания внесет активы на 4,5 млрд рублей: 100% в РНКО «Деньги.Мэйл.Ру» и платежную систему VK Pay. Уточняется, что они останутся финансовым и платежным инструментами экосистемы группы. В финансовое СП Mail.ru Group внесет 870 млн рублей в обмен на 5,95% в нем.

Холдинг USM в финансовое предприятие также внесет денежные средства и активы, в том числе 100% в АСК «Ренессанс», 100% в банке «Раунд» и 100% в платежном сервисе «ИнПлат». Участие других акционеров подтверждается, но без указания конкретных активов.

Закрытие сделок ожидается в 2021 году. После их завершения более 50% голосов в СП будет принадлежать российским участникам. Компании объявляли о своем партнерстве еще в 2019 году.

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