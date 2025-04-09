Банки российских маркетплейсов нарастили выпуск карт в 2024 году больше чем вдвое
Банки Ozon, «Яндекс» и Wildberries выпустили в 2024 году 57 млн электронных кошельков и карт. Это в 2,3 раза больше, чем годом ранее, следует из данных аналитиков Frank RG.
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Маркетплейсы, которые начали развивать собственные банки в своих приложениях, растут быстрее обычных банков. В 2025 году, по оценкам Frank RG, «Ozon банк», «Яндекс банк» и «Вайлдберриз банк» выпустят 86 млн карт.
По оценкам Frank RG, карты маркетплейсов оформила пока только половина активных пользователей. При этом компании пока не торопятся выпускать «полноценный пластик», а заменяют его электронными кошельками.
В 2024 году число активных карт у маркетплейсов достигло 17%, рост составил 60% год к году. Число выданных потребительских кредитов выросло на 4,7% (плюс 50% год к году), а остатков на счетах физлиц увеличилось на 0,5% (плюс 300% год к году).
Всего на российском рынке в 2024 году было 430 млн активных дебетовых карт, говорится в исследовании Frank RG «Рынок дебетовых карт в России». Из них 150 млн карт были активными — по ним проходило от пяти до тридцати транзакций в месяц.
- В конце марта Банк России включил «Ozon банк» в список кредитных организаций, признанных значимыми в сфере платежных услуг. В этот список попадают банки, которые оказывают наибольший объем платежных услуг.
Фото на обложке: Konstantin Kolosov / Shutterstock / FOTODOM
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