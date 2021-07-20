Mastercard планирует закрыть свой бренд Maestro — СМИ

Mastercard начала вести переговоры о закрытии своего бренда Maestro по всему миру. В России он используется в кобейджинговом соглашении по картам «Мир».

Разговоры об этом ведутся несколько лет, но официальных релизов пока от Mastercard не было, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. Mastercard ведет консультации с Белоруссией. Собеседники газеты объясняют это тем, что там около 10% карт международных платежных систем приходится на кобейджинговые программы, в то время как в России показатель составляет около 1%.

Источник издания пояснил, что для платежной системы довольно невыгодно поддерживать одновременно два бренда, особенно если один не приносит большой прибыли.

По словам второго источника, комиссии по картам Maestro низкие, поэтому банкам тоже невыгодно их развивать. Еще один собеседник издания отметил, что карты Maestro не используются в интернет-коммерции, в то время как ведущие платежные системы развивают это направление.

В России Maestro используется в кобейджинговом соглашении с Национальной системой платежных карт (НСПК) по карте «Мир». Ими можно расплачиваться за рубежом. Карты выпускают ВТБ, Газпромбанк, МТС Банк и др. В НСПК отказались комментировать возможное закрытие бренда Maestro.

В Mastercard заявили, что не могут «комментировать чьи-либо предположения, бренд работает без изменений».

Несколько банков 20 июля подключили «Мир» к Apple Pay. До этого «Мир» можно было использовать для бесконтактной оплаты только в Samsung Pay и Mir Pay на смартфонах с Android.

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Фото: LanKS / Shutterstock