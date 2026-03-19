Меньше 50% россиян готовы купить авто неизвестного бренда — более 80% выберут подержанный автомобиль знакомой марки

Меньше половины респондентов готовы купить новый автомобиль неизвестного бренда, сообщают Сравни и СберСтрахование. 83% выберут транспорт известной марки — даже если это машина с пробегом. При одинаковом бюджете решающим становится фактор доверия бренду.

Покупатели ориентируются на уже знакомые марки и собственный опыт владения. 74% респондентов уже покупали личный автомобильный транспорт с пробегом.

Основное препятствие для подобных сделок — риск скрытых проблем с автомобилем: его указали 77% опрошенных. Ещё 7% опрошенных беспокоит недостоверный пробег, столько же опасаются проблем с обслуживанием. Юридические риски, такие как залоги и ограничения, беспокоят лишь 3% респондентов.

Долговечность и надёжность — главные критерии выбора автомобиля

При выборе автомобиля ключевым критерием для 37% россиян остаются надёжность и срок службы. Цена занимает второе место с долей 24%, а доступность запчастей замыкает тройку факторов — её отметили 13% респондентов. Параметры, связанные с комфортом, оказались менее значимыми: гарантию и состояние салона отметили лишь по 3% респондентов.

Почти четверть опрошенных (23%) рассматривают оформление каско в качестве обязательной меры при покупке автомобиля. Так, в 2025 году выплаты СберСтрахования автовладельцам составили 4,5 млрд рублей.

В ближайший год только 6% россиян собираются покупать автомобиль

Готовность к покупке автомобиля остаётся низкой: только 3% планируют сделку в ближайший месяц, 6% — в течение года, 12% — в горизонте двух лет.

Основным способом оплаты остаётся кредит — на него рассчитывают 44% россиян. Наличными готовы платить 16%, ещё 40% не сделали выбор.

Контекст

44% водителей допускают возможность покупки автомобиля онлайн, однако больше половины предпочитают офлайн-осмотры. Каждый пятый уже применял или собирается использовать ИИ для выбора автомобиля:

11% применяли его ранее,

16% собираются сделать это в ближайшее время,

17% допускают такую возможность.

При этом 41% планируют использовать ИИ для расчёта стоимости владения (14%), работы голосового ассистента (11%) и сравнения моделей (8%). 59% по-прежнему полностью полагаются на собственный опыт.