Первый гид Michelin по Москве появится в октябре 2021 года

Подборка первого ресторанного гида Michelin по Москве будет готова к октябрю 2021 года. Об этом сообщил международный директор гида Michelin Гвендаль Пулленек в ходе онлайн-брифинга, посвященного этой теме.

«К октябрю 2021 года подборка первого гида, первой московской подборки гида Michelin будет завершена», — сообщил он.

Заместитель Мэра Москвы Наталья Сергунина, также участвовавшая в брифинге, выразила надежду, что ничто не помешает представить новый гид и эпидемическая ситуация будет благоприятной.

Michelin — влиятельный ресторанный рейтинг, выходит с 1900 года. Изначально гид готовился для автомобилистов и предоставлял информацию об отелях, заправках и местах общественного питания, где можно поесть в дороге. Начиная с 1926 года гид начал присваивать ресторанам звезды, полностью система оценки сложилась в 1930-х годах.

Michelin нанимает тайных посетителей (инспекторов). Критерии оценки ресторанов не разглашаются.

Как ранее сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, столица России станет первым городом на постсоветском пространстве, где будет работать Michelin.

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