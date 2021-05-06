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Первый гид Michelin по Москве появится в октябре 2021 года

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Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Заместитель главы новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Подборка первого ресторанного гида Michelin по Москве будет готова к октябрю 2021 года. Об этом сообщил международный директор гида Michelin Гвендаль Пулленек в ходе онлайн-брифинга, посвященного этой теме.

Первый гид Michelin по Москве появится в октябре 2021 года
«К октябрю 2021 года подборка первого гида, первой московской подборки гида Michelin будет завершена», — сообщил он.

Пулленек также отметил, что ресторанная индустрия оказалась устойчивой к неблагоприятным воздействиям и сообщил, что Michelin готов адаптироваться под «санитарные вопросы» и новые правила, если они возникнут.

«Надо сказать, что мы видим очень много чрезвычайно талантливых людей, которые действительно должны быть в этой подборке. И я хочу сказать, что Москва по праву заслуживает того, чтобы "светиться" на этой карте как одна из кулинарных столиц нашей планеты», — добавил Пулленек.

Заместитель Мэра Москвы Наталья Сергунина, также участвовавшая в брифинге, выразила надежду, что ничто не помешает представить новый гид и эпидемическая ситуация будет благоприятной.

Michelin — влиятельный ресторанный рейтинг, выходит с 1900 года. Изначально гид готовился для автомобилистов и предоставлял информацию об отелях, заправках и местах общественного питания, где можно поесть в дороге. Начиная с 1926 года гид начал присваивать ресторанам звезды, полностью система оценки сложилась в 1930-х годах.

Michelin нанимает тайных посетителей (инспекторов). Критерии оценки ресторанов не разглашаются.

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Как ранее сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, столица России станет первым городом на постсоветском пространстве, где будет работать Michelin.

Фото: Unsplash

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