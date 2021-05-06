Первый гид Michelin по Москве появится в октябре 2021 года

Подборка первого ресторанного гида Michelin по Москве будет готова к октябрю 2021 года. Об этом сообщил международный директор гида Michelin Гвендаль Пулленек в ходе онлайн-брифинга, посвященного этой теме.
«К октябрю 2021 года подборка первого гида, первой московской подборки гида Michelin будет завершена», — сообщил он.
Пулленек также отметил, что ресторанная индустрия оказалась устойчивой к неблагоприятным воздействиям и сообщил, что Michelin готов адаптироваться под «санитарные вопросы» и новые правила, если они возникнут.
«Надо сказать, что мы видим очень много чрезвычайно талантливых людей, которые действительно должны быть в этой подборке. И я хочу сказать, что Москва по праву заслуживает того, чтобы "светиться" на этой карте как одна из кулинарных столиц нашей планеты», — добавил Пулленек.
Заместитель Мэра Москвы Наталья Сергунина, также участвовавшая в брифинге, выразила надежду, что ничто не помешает представить новый гид и эпидемическая ситуация будет благоприятной.
Michelin — влиятельный ресторанный рейтинг, выходит с 1900 года. Изначально гид готовился для автомобилистов и предоставлял информацию об отелях, заправках и местах общественного питания, где можно поесть в дороге. Начиная с 1926 года гид начал присваивать ресторанам звезды, полностью система оценки сложилась в 1930-х годах.
Michelin нанимает тайных посетителей (инспекторов). Критерии оценки ресторанов не разглашаются.
Как ранее сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, столица России станет первым городом на постсоветском пространстве, где будет работать Michelin.
Фото: Unsplash
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Причёска — картой, пиво — за наличные: «Эвотор» рассказал о предпочтениях россиян по оплате товаров и услуг
- 2 Токсичные клиенты и партнеры. Как нейтрализовать негатив?
- 3 Как FoodTech-компании из региона выйти на столичный рынок и не потерять 5 млн рублей
- 4 Ради частных инвесторов: Центробанк намерен усилить контроль за роботами-советниками
- 5 Как производители и ритейлеры стимулируют импульсные покупки во время онлайн-шоппинга