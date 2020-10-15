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Microsoft рассказал, как компаниям повысить производительность на удаленке

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Анна Оленькова
Анна Оленькова

Редактор

Анна Оленькова

Microsoft провел исследование, в ходе которого выяснил основные проблемы бизнеса при удаленном формате работы. Компания дала предпринимателям рекомендации, как повысить производительность и внедрять инновации.

Microsoft рассказал, как компаниям повысить производительность на удаленке

Опрос был проведен в европейских странах. В нем приняли участие 9 тысяч компаний численностью больше 250 человек. Топ-менеджеры и простые сотрудники поделились своим мнением по поводу гибридного формата работы (полный или частичный переход на удаленку).

  • в 2019 году удаленный режим работы внедрили 14% компаний, в 2020 — 76%.
  • 88% топ-менеджеров ожидают, что гибридный формат работы будет применяться в долгосрочной перспективе.
  • 82% руководителей заявили, что производительность при таком формате работы выросла, либо сохранилась на прежнем уровне.
  • 56% зафиксировали снижение затрат.
  • 56% рассказали, что такой подход к работе способствует повышению лояльности лучших сотрудников.

Среди плюсов удаленки сами сотрудники компаний выделили отсутствие дресс-кода (69%), возможность организовать рабочее место в соответствии со своими предпочтениями (49% ), наличие большего количества времени на хобби (47%). Также были названы возможность полностью сфокусироваться на работе (36%), работа рядом с домашним питомцем (28%), наличие большего количества времени для общения с детьми (26%).

Основные проблемы бизнеса при переходе на удаленку:

  1. Необходимость поддержания корпоративной культуры,
  2. Обеспечение сплоченности команды,
  3. Решение проблемы растущей разобщенности коллектива.
Microsoft советует предпринимателям для повышения производительности и внедрения инноваций при гибридном формате работы:
  • Расширять полномочия сотрудников. Руководителям нужно повышать доверие к командам и предоставлять им пространство для поиска самостоятельных решений для устранения проблем, а не сосредотачиваться на микроменеджменте.
  • Предоставлять сотрудникам инструменты для эффективной работы. Такие инструменты помогут взять под контроль свой рабочий график и найти время для работы, которая требует концентрации.
  • Обучать менеджеров делегировать полномочия и расширять возможности виртуальных команд. Пересмотр учебных программ для руководителей команд станет шагом вперед для многих компаний.
Фото: Volodymyr Kyrylyuk / Shutterstock

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