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Microsoft отложила выход «умной» ИИ-функции Recall для Windows 11

Новости
Николай Тихонов
Николай Тихонов

Новостной редактор

Николай Тихонов

Корпорация Microsoft отменила выход функции Recall на ОС Windows 11. Подробности приводит издание Windows Central.

Microsoft отложила выход «умной» ИИ-функции Recall для Windows 11

Известно, что в будущей бета-версии Windows 11 не окажется функции Recall. Выпуск предварительной версии ОС представят пользователям 18 июня. Recall — функция на основе искусственного интеллекта, она иногда делает скриншоты экрана и сохраняет их на устройстве.

В Microsoft не объяснили, почему не стали выпускать Recall. Журналисты издания связывают это с критикой опции — потому что ее называли вредной и опасной, ведь по факту она дает возможность следить за пользователями. Вероятно, инженеры Microsoft займутся обеспечением защиты личных данных для будущих пользователей Recall.

Отметим, в обновлении Copilot+, выход которого запланирован во вторник, получит некоторые другие ИИ-функции. Например, эффекты Windows Studio, генератор изображений, соавтор в графическом редакторе Paint и «живые субтитры». Публичную версию Windows 11 со всеми нововведениями скорее всего представят осенью.

Ранее мы писали о том, что корпорация представила эту функцию в мае 2024 года.

Фото на обложке: PhotoMIX-Company / https://pixabay.com/

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