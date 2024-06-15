Microsoft отложила выход «умной» ИИ-функции Recall для Windows 11

Корпорация Microsoft отменила выход функции Recall на ОС Windows 11. Подробности приводит издание Windows Central.
Известно, что в будущей бета-версии Windows 11 не окажется функции Recall. Выпуск предварительной версии ОС представят пользователям 18 июня. Recall — функция на основе искусственного интеллекта, она иногда делает скриншоты экрана и сохраняет их на устройстве.
В Microsoft не объяснили, почему не стали выпускать Recall. Журналисты издания связывают это с критикой опции — потому что ее называли вредной и опасной, ведь по факту она дает возможность следить за пользователями. Вероятно, инженеры Microsoft займутся обеспечением защиты личных данных для будущих пользователей Recall.
Отметим, в обновлении Copilot+, выход которого запланирован во вторник, получит некоторые другие ИИ-функции. Например, эффекты Windows Studio, генератор изображений, соавтор в графическом редакторе Paint и «живые субтитры». Публичную версию Windows 11 со всеми нововведениями скорее всего представят осенью.
Ранее мы писали о том, что корпорация представила эту функцию в мае 2024 года.
Фото на обложке: PhotoMIX-Company /
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