МИД РФ предложил повысить визовые сборы для европейцев вплоть до $300

МИД подготовил и внес в правительство законопроект, который предусматривает повышение визовых сборов и отмену визовых льгот для въезжающих в Россию граждан ЕС, Дании, Исландии, Лихтенштейна, Норвегии и Швейцарии. Об этом пишет РБК со ссылкой на источники.

Стоимость планируется увеличить с ранее установленных €35–70 (около $37–73) до $50–300 в зависимости от срочности и кратности. Кроме того, перестанет действовать безвизовый въезд для следующих категорий: близких родственников, членов официальных делегаций, чиновников, школьников, студентов, участников научной, культурной и творческой деятельности.

По итогу ведомство ожидает увеличения доходов от выдачи виз в 2,8 раза. В пояснительной записке министерства к документу отмечается, что европейские страны смогут пользоваться запущенной в августе электронной визой. Ее стоимость составляет $52, что сопоставимо с ценой краткосрочной однократной визы — $50.

Ранее Совет Евросоюза до 31 января 2024 года продлил антироссийские санкции. Последние из них – так называемый 11 пакет – Евросоюз ввел в июне. Россия в ответ на решение ЕС продлила ограничение на вывоз из страны ряда товаров, которое действует с марта 2022 года.

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