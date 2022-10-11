Минпромторг рассказал об итогах встречи с руководством IKEA по поводу дальнейших планов в России

Минпромторг РФ встретился с руководством шведского ритейлера IKEA, компания продолжает оставаться в стране на тех же позициях, что и раньше. Об итогах сообщил статс-секретарь, замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов.

«Да, мы встречались с IKEA, пока ничего нового. Пока они находятся на тех же позициях», — сообщил он журналистам (цитата по РИА Новости).

В сентябре Евтухов сообщил, что Минпромторг рассчитывает, что IKEA окончательно не покинет российский рынок. В июне чиновник заявил, что IKEA «оставляет возможность вернуться», поскольку не закрывает торговые центры «Мега».

После июньского заявления Евтухова, Ingka Group — владелец магазинов IKEA — сообщила, что надеется вернуться в Россию, однако подчеркнула, что сейчас условий для этого нет.

IKEA сообщила торговым центрам о сворачивании сети в России 22 июня. Всего у IKEA было 26 магазинов и студий в 12 городах России, работа всех была приостановлена 4 марта после начала спецоперации на Украине.

14 торговых центров «Мега», которыми также владеет Ingka Group, как сообщалось, продолжат свою работу.

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