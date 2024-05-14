Мосбиржа объявила дату снятия акций Yandex N.V. с торгов и допуска к ним бумаг МКАО «Яндекс». Изначально планировалось запустить торги акциями российского «Яндекса» уже в мае, но дату допуска сдвинули на 8 июля.
Акции российского «Яндекса» будут допущены к торгам на Мосбирже с 8 июля. Бумаги будут включены в первый уровень листинга, сообщила пресс-служба торговой площадки.
Планировалось, что торги акциями МКАО «Яндекс» начнутся с 15 мая, но дату начала торгов сдвинули почти на два месяца вперед.
Также Мосбиржа объявила дату снятия с торгов акций нидерландской Yandex N.V. Их исключат из первого уровня листинга и прекратят торги с 10 июля. 14 июня будет последним днем торгов ценными бумагами в режиме T+.
13 мая Yandex N.V. подала заявку на делистинг с Мосбиржи.
Фото на обложке: Natalia Kirsanova /
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