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Московские власти запустили сервис автоматического подбора мер поддержки бизнеса

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Центр поддержки экономики Москвы запустил сервис по автоматическому подбору федеральных и городских мер поддержки бизнеса в условиях противодействия санкциям.

Московские власти запустили сервис автоматического подбора мер поддержки бизнеса

Сервис доступен по ссылке. Среди доступных программ — отсрочка и снижение арендных ставок, поддержка занятости, льготы по налогам, субсидии и гранты, отраслевое регулирование, льготные кредиты, административные послабления.

Чтобы получить информацию, предпринимателю нужно указать сферу деятельности, организационную форму, размер бизнеса, направления поддержки. Система выдаст все доступные для конкретной компании меры, даст их описание, сведения о категориях получателей, сроках предоставления и ссылку на документ, которым они утверждены. 

Меры поддержки экономики

На сайте центра бизнес также может заполнить анкету и внести свои предложения по мерам поддержки своей отрасли.

Фото на обложке: Unsplash

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