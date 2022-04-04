Московские власти запустили сервис автоматического подбора мер поддержки бизнеса

Центр поддержки экономики Москвы запустил сервис по автоматическому подбору федеральных и городских мер поддержки бизнеса в условиях противодействия санкциям.
Сервис доступен по ссылке. Среди доступных программ — отсрочка и снижение арендных ставок, поддержка занятости, льготы по налогам, субсидии и гранты, отраслевое регулирование, льготные кредиты, административные послабления.
Чтобы получить информацию, предпринимателю нужно указать сферу деятельности, организационную форму, размер бизнеса, направления поддержки. Система выдаст все доступные для конкретной компании меры, даст их описание, сведения о категориях получателей, сроках предоставления и ссылку на документ, которым они утверждены.
На сайте центра бизнес также может заполнить анкету и внести свои предложения по мерам поддержки своей отрасли.
Фото на обложке: Unsplash
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