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Предпринимателям Московской области субсидируют до 50% комиссии при выходе на маркетплейсы

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Заместитель главы новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Предприниматели Московской области смогут сэкономить до 50% на комиссии при первом выходе на маркетплейсы. Об этом сообщила министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Предпринимателям Московской области субсидируют до 50% комиссии при выходе на маркетплейсы

«Мы будем готовы нашим предпринимателям, которые в Московской области работают, субсидировать до 50% комиссии при первоначальном выходе на маркетплейсы. Запускаем эту программу с 1 июля», — сообщила Зиновьева.

По ее словам, правительство Московской области также будет проводить аккредитацию маркетплейсов. Одним из условий для аккредитации будет фиксированная сумма комиссии для предпринимателей.

«Наша задача — сделать выход на онлайн-платформу для предпринимателя максимально легким и более дешевым, и действительно обеспечить стабильность на протяжении определенного периода времени», — сказала Зиновьева.

Министр инвестиций Московской области также анонсировала соглашение с Mail.ru Group, согласно которому предприниматели, которые выходят со своими интернет-магазинами на площадку «ВКонтакте», смогут получить назад кешбэк на рекламу.

Фото: Unsplash

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