Предприниматели Московской области смогут сэкономить до 50% на комиссии при первом выходе на маркетплейсы. Об этом сообщила министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Предпринимателям Московской области субсидируют до 50% комиссии при выходе на маркетплейсы