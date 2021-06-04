«Если государство не может назвать произошедшее катастрофой, это не значит, что ее не было»: бизнес о словах Путина

Президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), оценивая ситуацию за прошедший год, сообщил, что «не произошло ничего такого, что бы мы могли назвать катастрофой». Большинство опрошенных RB.ru предпринимателей с этим тезисом не согласились.

Ольга Киселева, президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии:

«Фитнес-индустрия потеряла порядка 140 тысяч сотрудников за период пандемии, что было связано как с закрытием клубов от 3 до 6 месяцев в зависимости от региона, так и с вынужденной сменой деятельности специалистов. Часть сотрудников ушли в самостоятельное оказание услуг в онлайне или outdoor, что сильно повлияло на уровень профессионализма в индустрии.

Ко всему этому, на рынке снижается уровень оплаты труда, так как в индустрии восстановление идет очень медленно. Поэтому для фитнес-индустрии локдаун оказался настоящей катастрофой, которая потянула за собой разорение малого и среднего бизнеса, потерю кадров и снижение уровня профессионализма».

Член совета Ассоциации предприятий и профессионалов индустрии красоты, общественный омбудсмен индустрии красоты в Санкт-Петербурге Лялья Садыкова:

«В целом да, катастрофы не случилось. Если смотреть только на сухие цифры, то что такое 20% предприятий индустрии, которые закрылись по всей стране? Что такое 100% закрытых моностудий в торговых комплексах Петербурга? Перефразируя известную фразу: еще понаоткрывают! А сколько личных катастроф и трагедий, сломанных судеб, закрытых бизнесов, которые были делом всей жизни? Сколько предпринимателей еще больше загнаны в долги "льготными" кредитами? Кому это интересно? Никому. Удобнее же о миллиардах помощи говорить. А так да, никакой катастрофы!»

Директор по маркетингу и PR банка Blanc Дмитрий Салатов:

«Если обсуждать катастрофу в масштабах всего государства – конечно же ее не произошло. Мы точно не скатились до уровня Венесуэлы или Зимбабве. В среднем уровень доходов населения за 2020 год снизился на 3,5%, что в целом может показаться незначительным. Но если спуститься до уровня конкретных семей, людей и бизнесов, то во многих из них произошли фундаментальные изменения.

Например, в сегменте малого бизнеса многие были вынуждены закрыться, перестроить бизнес-модели или полностью их сменить. Кто-то смог выжить в этой мясорубке, закрыть бизнес и устроиться в найм на работу, при этом не потеряв в доходах. А кто-то, к сожалению, потерял очень многое. Наши предприниматели проявили удивительную гибкость и, конечно же, в целом справились с ситуацией. Но для многих из них стоимость этой перестройки оказалась слишком высока».

Основатель компании «Точка Сборки» Виктор Белов:

«Доходы припали, а товары подорожали, ведь топливо подорожало, и импорт тоже. Людям нужно больше денег, они кредитуются. А доходы ведь припали и люди не справляются с кредитной нагрузкой. Эти люди не могут трудоустоиться, ведь тогда кредиторы взыщут с них автоматически, это в России работает отлично. А люди тогда не купят еду и не смогут существовать в привычной социальной среде. Бизнес не может нанять этих людей и не может расти. А безработица — может. Так что катастрофы не произошло, но пока у людей нет денег, малый бизнес не почувствует улучшений».

Основательница школы IT-профессий для девушек ITGIRLSCHOOL Алиса Цветкова:

«Возможно, для всего мира катастрофа действительно произошла. Но в мире IT и EdTech случился настоящий бум. Те, кто раньше и не думал об удаленке и цифровом бизнесе, получили весьма мотивирующий повод это внедрять. Новый мир подарил нам много возможностей.

EdTech стал расти неимоверными темпами — рванули "Нетология", "Я.Практикум" и другие. Буквально сегодня вышел новый "Стартап Барометр", и EdTech — на первом месте.

Запущено много новых стартапов — благодаря локдауну у людей освободилось время заняться собственными проектами. И наша школа не исключение».

Партнер и директор по развитию бизнеса платформы HRlink Дмитрий Махлин:

«Я считаю, что преждевременно делать такое заявление. В общем по рынку в действительности катастрофы удалось избежать (на данный момент), но для многих малых и средних предприятий она все же произошла.

Следует взглянуть на туриндустрию или на общепит. Индустрия бизнес-тревела вообще перестала существовать в том виде, котором была до этого. До пандемии я развивал быстрорастущий стартап в области автоматизации командировочного процесса, инвестиции составляли порядка 20 млн и бизнес рос от месяца к месяцу на 20-30%. После наступления пандемии и всех ограничительных мер пришлось его закрыть, так как люди больше не летают в командировки в тех объемах, которые позволяли бы компании быть прибыльной».

Сооснователь аналитического агентства Modelta Даниил Стаханов:

«Среди наших клиентов катастрофы скорее не случилось — к сентябрю-октябрю 2020 компании стали возвращаться за исследованиями после паузы (мы занимаемся аналитикой рынков). Больше внимания стали уделять онлайн-рынкам и проектам с технологиями для удаленной работы. В сам ковид из воронки конвертировалось только 7-10% сделок с подписанным договором, при допандемийных показателях — 30-40%.

При этом локальные катастрофы, к сожалению, встречаю часто — по малому и среднему бизнесу ударило больше всего. Было грустно наблюдать за закрывающимися проектами в сферах, где много оффлайна, особенно в ресторанном бизнесе (оффлайн) и тревеле.

Салоны красоты тоже сильно пострадали: некоторые из них, конечно, пробовали организовать доставку на дом, кто-то нарушал, кто-то закрывался почти сразу. Когда ограничения сняли — возвращение к доковидным показателям происходило в течение 4-5 месяцев. Сокращения во многих компаниях происходят до сих пор».

Основатель CastingForm Даша Тимбуш:

«Если государство не может назвать произошедшее катастрофой, это совсем не значит, что ее не произошло в действительности. Стоит понимать, что все оценочные суждения субъективны. C точки зрения креативных индустрий, на мой взгляд, катастрофы избежать все-таки не удалось. Актеры, режиссеры, музыканты, спортсмены лишились не только дохода и средств к существованию, но и своей жизни, оказавшись в заточении не по своей воле без возможности самовыражения.

Концертные площадки, театры и кинозалы лишились своих зрителей, сотрудники этих организаций также потеряли доход. В то время как спрос на потребление развлекательного контента только вырос. Ни бизнес, ни государство не оказались к этому готовы. На помощь пришли технологические бизнесы. В кризис нам удалось адаптировать свою бизнес-модель и предоставить возможность актерам, не покидая свой дом, получать предложения о работе и зарабатывать, снимать контент, участвовать в различных онлайн-челленжах и получать поддержку коммьюнити».

Управляющий партнер инвестфонда HR&ED-tech Оксана Погодаева:

«С тезисом Путина я согласна. Катастрофы не произошло. Однако если сравнить объем поддержки бизнеса нашим государством тем, что происходит в других странах, — нам точно есть куда расти.

Например, на Кипре выделили средства на компенсацию зарплат команды в размере 60% от фонда оплаты труда в обмен на обязательство не сокращать их на протяжении полугода. Австралия заявила о пакете мер на $17,6 млн для помощи малому бизнесу. В Италии стартапам с выручкой менее €2 млн разрешили не платить налоги вообще. В России больше половины бизнеса не воспользовались господдержкой и назвали такие меры неэффективными».

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