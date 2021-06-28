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Бизнес-омбудсмен предложил восемь срочных мер поддержки малого бизнеса

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Заместитель главы новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Доля малого и среднего бизнеса (МСП) в ВВП России в 2020 году оценивается в 19,8% против 20,8% в 2019 году. Это значение соответствует уровню 2015 года и в 2,5 раза меньше средней оценки доли госсектора в российской экономике (50%).  

Бизнес-омбудсмен предложил восемь срочных мер поддержки малого бизнеса

Такие цифры приведены в материалах к ежегодному докладу бизнес-омбудсмена Бориса Титова президенту Владимиру Путину, на них ссылается РБК.

«В отношениях бизнеса и власти требуются системные изменения, способные создать благоприятные условия для развития и восстановления бизнеса и экономики в целом, для того чтобы сделать МСП драйвером роста экономики страны», — считает Титов.

Срочные меры поддержки малого и среднего бизнеса, которые предлагает омбудсмен:

  • Обеспечить льготное рефинансирование и реструктуризацию кредитов, лизинга для пострадавших субъектов МСП (для тех, кто в 2020 году потерял более 30% выручки).
  • Ввести мораторий на рост кадастровой стоимости на 2020–2022 годы по всем регионам.
  • Продлить мораторий на проверки до 2022 года включительно.
  • Ослабить ограничения на привлечение работников из стран ближнего зарубежья.
  • Компенсировать компаниям МСП стоимость тестов на антитела и тестов ПЦР, расширить работу мобильных пунктов вакцинации на предприятиях.
  • Продлить компенсационные меры на покупку средств индивидуальной защиты (СИЗы).
  • В случае объявления локдауна, каникул или длинных выходных оплачивать простой сотрудников за счет государства — напрямую, минуя работодателя.
  • Заморозить рост тарифов на коммунальные услуги для предприятий МСП до 2023 года.

Какая господдержка оказывалась ранее:

В 2020 году власти запустили несколько программ помощи малому бизнесу, в основном они были направлены на пострадавшие от коронавируса отрасли, в том числе программу ФОТ 2.0, льготное кредитование под ставку 2% с возможностью последующего частичного или полного списания долга в зависимости от сохранения численности персонала.Также были введены моратории на проверки и банкротство.

В ходе ПМЭФ-2021 были объявлены дополнительные меры господдержки малого и среднего бизнеса: пилотный налоговый режим для общепита, смягчение антимонопольного регулирования для малых предприятий, субсидирование ставки эквайринга в системе быстрых платежей, увеличение доли госзакупок у МСП, расширение механизмов гарантий.

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Фото: Партия Роста

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