Бизнес-омбудсмен предложил восемь срочных мер поддержки малого бизнеса

Доля малого и среднего бизнеса (МСП) в ВВП России в 2020 году оценивается в 19,8% против 20,8% в 2019 году. Это значение соответствует уровню 2015 года и в 2,5 раза меньше средней оценки доли госсектора в российской экономике (50%).

Такие цифры приведены в материалах к ежегодному докладу бизнес-омбудсмена Бориса Титова президенту Владимиру Путину, на них ссылается РБК.

«В отношениях бизнеса и власти требуются системные изменения, способные создать благоприятные условия для развития и восстановления бизнеса и экономики в целом, для того чтобы сделать МСП драйвером роста экономики страны», — считает Титов.

Срочные меры поддержки малого и среднего бизнеса, которые предлагает омбудсмен:

Обеспечить льготное рефинансирование и реструктуризацию кредитов, лизинга для пострадавших субъектов МСП (для тех, кто в 2020 году потерял более 30% выручки).

Ввести мораторий на рост кадастровой стоимости на 2020–2022 годы по всем регионам.

Продлить мораторий на проверки до 2022 года включительно.

Ослабить ограничения на привлечение работников из стран ближнего зарубежья.

Компенсировать компаниям МСП стоимость тестов на антитела и тестов ПЦР, расширить работу мобильных пунктов вакцинации на предприятиях.

Продлить компенсационные меры на покупку средств индивидуальной защиты (СИЗы).

В случае объявления локдауна, каникул или длинных выходных оплачивать простой сотрудников за счет государства — напрямую, минуя работодателя.

Заморозить рост тарифов на коммунальные услуги для предприятий МСП до 2023 года.

Какая господдержка оказывалась ранее:

В 2020 году власти запустили несколько программ помощи малому бизнесу, в основном они были направлены на пострадавшие от коронавируса отрасли, в том числе программу ФОТ 2.0, льготное кредитование под ставку 2% с возможностью последующего частичного или полного списания долга в зависимости от сохранения численности персонала.Также были введены моратории на проверки и банкротство.

В ходе ПМЭФ-2021 были объявлены дополнительные меры господдержки малого и среднего бизнеса: пилотный налоговый режим для общепита, смягчение антимонопольного регулирования для малых предприятий, субсидирование ставки эквайринга в системе быстрых платежей, увеличение доли госзакупок у МСП, расширение механизмов гарантий.

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Фото: Партия Роста