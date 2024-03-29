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МТС подала заявку на выделение полос для тестов гибридных сетей связи

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Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

МТС первой из российских сотовых операторов подала заявку на выделение полос для гибридных сетей связи. Оператор оформил заявку в Государственную комиссию по радиочастотам (ГКРЧ), говорится в сообщении Минцифры.

МТС подала заявку на выделение полос для тестов гибридных сетей связи
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МТС подала заявку на выделение частот в диапазоне 1920-1980/2110-2170 МГц для тестирования гибридных сетей связи.

Гибридные сети связи представляют собой сетевую инфраструктуру, объединяющую разные технологии и протоколы передачи данных, в частности, наземные станции и спутниковые каналы. Таким образом, планируется обеспечить связью те участки и территории, где сигнал от наземных сетей затруднен.

ГКРЧ создаст рабочую группу для исследования полос, которые подойдут для тестирования.

Весной 2023 года СМИ со ссылкой на проект стратегии развития отрасли связи на 2024-2035 годы писали, что к 2030 году планируется вывести на орбиту группировку низкоорбитальных спутников, которые обеспечат связь на тех участках, где сотовая связь недоступна.

Фото на обложке: Steve Heap / Shutterstock

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