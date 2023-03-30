МТС откажется от яйца в логотипе

МТС решила изменить собственное позиционирование на рынке и собирается убрать из своего логотипа фирменное яйцо, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на источники и РБК со ссылкой на президента компании Вячеслава Николаева.

На логотипе телеком-оператора больше не будет изображено яйцо — вместо этого будет квадрат красного цвета с буквами М, Т и С по периметру.

Фото: Андрей Гордеев / Ведомости

Полный квадрат с надписью МТС будет использоваться для основного предложения компании, а для «дочкек» и суббрендов, таких как «МТС-авто», «МТС-музыка», у него будет отрезаться уголок, и на этой части будет размещаться логотип направления.

Компания планирует сохранить слоган: «Быть лучше каждый день».

Последний масштабный ребрендинг МТС проводила в 2006 году — тогда компания перешла от комбинации букв на желтом фоне к белому яйцу на красном. Похожие логотипы с яйцами, но в других цветовых гаммах фона перешло и к большинству дочерних компаний оператора.

Вячеслав Николаев сообщил РБК, что после небольших визуальных изменений в 2019 году стало понятно, что этого не хватило, поэтому был нужен полноценный ребрендинг. Он отметил, что МТС уже какое-то время выступала без яйца на логотипе, а только с полосой и надписью МТС. По словам президента компании, исследования показали, что осведомленность о бренде у клиентов очень высокая — 98%, однако они ассоциируют МТС не с яйцом, а с красным цветом.

Управляющий партнер брендингового агентства Depot Алексей Андреев сообщил «Ведомостям», что сама по себе разработка нового бренда может стоить МТС около 40–50 млн рублей, а его реализация — 150–200 млн рублей (включает смену оформления офисов, салонов продаж и другое). В 1 млрд рублей эксперт оценил масштабную рекламную кампанию.

Фото на обложке: Jauhien Krajko / Shutterstock