МТС выпустила первую лимитированную коллекцию мерча после ребрендинга

МТС выпустила первую после ребрендинга лимитированную коллекцию мерча «Red Square», говорится в сообщении компании. Это базовая капсула с функциональными элементами гардероба.
На первом этапе мерч будут разыгрывать в специальном конкурсе, который проходит в официальном сообществе МТС в «ВКонтакте». В продажу коллекция поступит в течение двух месяцев и будет доступна на сайте интернет-магазина МТС.
Унисекс-коллекция состоит из одежды и аксессуаров: лонгслив, жилетка, дождевик, худи, футболки разных фасонов и дизайнов, шоппер, бейсболка.
Главным элементом стал красный квадрат, который отсылает к новому логотипу бренда.
Помимо логотипа компания переосмыслила диджитал-элементы айдентики — контролсы, которые подчеркивают функциональность одежды и размещены на регулируемых элементах фурнитуры.
«Мы старались сделать мерч не просто корпоративной сувенирной продукцией, а утилитарной повседневной одеждой с отсылками к бренду МТС, которая станет желанным дропом для любого причастного и непричастного к бренду», — сообщила директор департамента маркетинговых коммуникаций МТС Мария Яковлева.
МТС выкрашивала ткани по собственному цветовому коду, также в одежде исполбзуются проклеенные швы для водонепроницаемости и долговечности, двойное нанесение. Изделие тестировали на износостойкость. Упаковка выполнена в двух видах — прозрачная надувная и вакуумная хромированная.
Фото: Пресс-служба МТС
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