МТС выпустила первую лимитированную коллекцию мерча после ребрендинга

МТС выпустила первую после ребрендинга лимитированную коллекцию мерча «Red Square», говорится в сообщении компании. Это базовая капсула с функциональными элементами гардероба.

На первом этапе мерч будут разыгрывать в специальном конкурсе, который проходит в официальном сообществе МТС в «ВКонтакте». В продажу коллекция поступит в течение двух месяцев и будет доступна на сайте интернет-магазина МТС.

Унисекс-коллекция состоит из одежды и аксессуаров: лонгслив, жилетка, дождевик, худи, футболки разных фасонов и дизайнов, шоппер, бейсболка.

Главным элементом стал красный квадрат, который отсылает к новому логотипу бренда.

Помимо логотипа компания переосмыслила диджитал-элементы айдентики — контролсы, которые подчеркивают функциональность одежды и размещены на регулируемых элементах фурнитуры.

«Мы старались сделать мерч не просто корпоративной сувенирной продукцией, а утилитарной повседневной одеждой с отсылками к бренду МТС, которая станет желанным дропом для любого причастного и непричастного к бренду», — сообщила директор департамента маркетинговых коммуникаций МТС Мария Яковлева.

МТС выкрашивала ткани по собственному цветовому коду, также в одежде исполбзуются проклеенные швы для водонепроницаемости и долговечности, двойное нанесение. Изделие тестировали на износостойкость. Упаковка выполнена в двух видах — прозрачная надувная и вакуумная хромированная.

Фото: Пресс-служба МТС