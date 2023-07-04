Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

МТС выпустила первую лимитированную коллекцию мерча после ребрендинга

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

МТС выпустила первую после ребрендинга лимитированную коллекцию мерча «Red Square», говорится в сообщении компании. Это базовая капсула с функциональными элементами гардероба.

МТС выпустила первую лимитированную коллекцию мерча после ребрендинга

На первом этапе мерч будут разыгрывать в специальном конкурсе, который проходит в официальном сообществе МТС в «ВКонтакте». В продажу коллекция поступит в течение двух месяцев и будет доступна на сайте интернет-магазина МТС.

Унисекс-коллекция состоит из одежды и аксессуаров: лонгслив, жилетка, дождевик, худи, футболки разных фасонов и дизайнов, шоппер, бейсболка.
Главным элементом стал красный квадрат, который отсылает к новому логотипу бренда.

 Мерч МТС

Помимо логотипа компания переосмыслила диджитал-элементы айдентики — контролсы, которые подчеркивают функциональность одежды и размещены на регулируемых элементах фурнитуры.

 Мерч МТС

«Мы старались сделать мерч не просто корпоративной сувенирной продукцией, а утилитарной повседневной одеждой с отсылками к бренду МТС, которая станет желанным дропом для любого причастного и непричастного к бренду», — сообщила директор департамента маркетинговых коммуникаций МТС Мария Яковлева.

МТС выкрашивала ткани по собственному цветовому коду, также в одежде исполбзуются проклеенные швы для водонепроницаемости и долговечности, двойное нанесение. Изделие тестировали на износостойкость. Упаковка выполнена в двух видах — прозрачная надувная и вакуумная хромированная.

Мерч МТС

Фото: Пресс-служба МТС

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 От вешалки до кассы: как видеоаналитика помогает фэшн-ритейлу оптимизировать подход к работе с покупателями
  2. 2 Футболка из молока, шуба из кукурузы и сумка из яблока — как новые технологии развивают устойчивую моду
  3. 3 10 отечественных брендов одежды, о которых вы могли не знать
  4. 4 «Наш горизонт планирования — три месяца»: как чувствуют себя ресейл-площадки в России
  5. 5 Люкс — по-прежнему печатные журналы, консерватизм и офлайн? Как меняется аудитория премиум-сегмента
ArtTech — карта разработчиков арт-технологий
Все игроки российского рынка технологий для искусства
Перейти

ВОЗМОЖНОСТИ

05 июля 2023

Industrix

07 июля 2023

Конкурс ФРИИ и «МойСклад» для B2B-стартапов

07 июля 2023

Summer Atomcamp

Все ВОЗМОЖНОСТИ