МТС отменит плату за раздачу интернета вслед за другими операторами

МТС вслед за другими операторами отменит плату за раздачу интернет-трафика с мобильных устройств. Точные сроки в компании не назвали, но отметили, что «в связи с техническими особенностями реализации раздачи» может потребоваться «некоторое время».
В компании объснили, что отменяют плату, чтобы создать «наиболее комфортные условия потребления мобильного интернета для абонентов». В МТС не сообщили, будут ли отменять плату за раздачу интернета для тарифов с безлимитными пакетами, пишет Interfax.
ФАС обязала операторов «большой четверки» отменить плату за раздачу интернета 18 сентября. В конце октября 2023 года «Мегафон», «Билайн» и Tele2 сообщили, что перестанут взимать плату за это. В МТС тогда отказались выполнять требования ФАС отказались, считая свои действия законными.
Фото на обложке: МТС
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