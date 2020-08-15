МТС впервые самостоятельно снимет сериал

«МТС медиа» приступила к производству сериала. Первый оригинальный проект оператора, созданный собственными силами, станет доступен зрителям онлайн-кинотеатра МТС ТВ в 2021 году. Об этом сообщила компания.

МТС заявила о планах по производству эксклюзивного контента для собственного видеосервиса в 2019 году. Для развития медиаактивов и запуска проектов МТС в сентябре того же года привлекла бывшего генерального директора телеканала ТНТ Игоря Мишина, он курирует это направление в статусе вице-президента компании.

В планах МТС к 2023 году стать лидером по числу подписчиков на рынке видеосервисов, заявлял в ноябре прошлого Мишин. В настоящее время крупнейшим онлайн-кинотеатром является Ivi, у него, по собственным данным, в июне 2020 года было 3 млн ежемесячно платящих абонентов. МТС, по данным Telecom Daily, сегодня не входит в топ-10 игроков на этом рынке.

МТС снимет сериал под названием «Клиника счастья». Это история профессора-сексолога и эндокринолога, основателя «Клиники счастья» Алены Липницкой (ее играет Дарья Мороз). С помощью авторской методики, в том числе с применением гормонозаместительной терапии, Липницкая возвращает молодость, радость жизни и секса своим пациентам. Автор идеи сериала – Мишин, шоураннер и автор сценария – Татьяна Арцеулова.

В первом сезоне «Клиники» восемь серий. Зрителям МТС ТВ сериал будет доступен по платной подписке. Оператор не раскрывает инвестиции в этот проект. Источник «Ведомостей», знакомый с производственными планами МТС, сообщил, что один эпизод «Клиники» стоит 5–8 млн рублей.

Отечественные видеосервисы выпустили первые оригинальные сериалы в 2018 году. Но лишь в этом году таким производством занялось большинство крупных платформ, в том числе игроки, никак не связанные с ТВ.

Так, в апреле «Кинопоиск HD» (принадлежит «Яндексу») выпустил сразу два своих первых проекта – комедийные сериалы «Последний министр» и «Проект «Анна Николаевна». В конце мая на крупнейшем российском видеосервисе Ivi также вышел первый сериал собственного производства – «Чума» от Carbon Production. О двух своих сериалах недавно сообщил и видеосервис Megogo.

Фото: Unsplash