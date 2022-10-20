Страны Шенгенской зоны резко сократили сроки действия мультивиз для россиян

Страны Шенгенского соглашения резко сократили сроки действия своих многоразовых виз, которые выдают гражданам России. Только Испания сохраняет относительно свободный порядок подачи документов, Франция, Италия и Германия ввели серьезные ограничения.
Германия 17 октября сообщила о новом правиле для заявителей на визу: в качестве подтверждения их финансовой состоятельности теперь необходимо приложить к документам справку из банка, работающего в Евросоюзе. Больше не подходят выписки из российских или филиалов европейских банков, работающих в России, пишут «Известия».
По словам вице-президента Ассоциации туроператоров России (АТОР) по выездному туризму, гендиректора туроператора Space Travel Артура Мурадяна, выросло число виз, выдаваемых под сроки поездки или с небольшим запасом «на изменение планов», могут дать мультивизу на две недели.
В среднем шенген сейчас выдают от шести до двенадцати месяцев. Это гораздо меньше, чем до 2020 года, когда во Францию можно было получить визу на пять лет, в Испанию, Италию и Грецию — на два-три года.
При этом сократилось и число выдаваемых виз. Это связано с ужесточением визовой политики Европы в отношении россиян. Официально уже перестали выдавать визы гражданам России Финляндия, Латвия, Литва, Эстония, Польша, Чехия, Словакия, Дания, Бельгия, Нидерланды.
Статистики по отказам в визах у АТОР нет — посольства европейских стран этой информацией не делятся. Если документы заполнены корректно, визы выдают спокойно, подытожил Мурадян.
Фото на обложке: Unsplash
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