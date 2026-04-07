М.Видео может закрыть до 30% точек в 2026-м: основные причины — конкуренция с маркетплейсами и смена бизнес-модели

М.Видео может закрыть 20–30% своих магазинов в России в 2026 году, сообщает РИА Недвижимость. По мнению экспертов, компании становится тяжело конкурировать с маркетплейсами, которые предлагают более низкие цены на товары. Сейчас М.Видео расширяет ассортимент в сохранившихся магазинах: например, в некоторых из них можно приобрести одежду.

М.Видео расширяет ассортимент своих товаров, чтобы конкурировать с маркетплейсами

Эксперты, с которыми поговорило издание РИА Недвижимость, отмечают, что закрытие точек М.Видео связано с высокой конкуренцией. Так, маркетплейсы предлагают покупателям более низкие цены, чем может позволить себе офлайн-точка. Из-за этого М.Видео развивает собственный маркетплейс, на котором собраны разнообразные товары.

В магазинах М.Видео, которые продолжат работать офлайн, компания расширяет ассортимент товаров — ранее сеть торговала исключительно электроникой и аксессуарами к ней. Теперь в точках будет доступна, например, одежда.

В 2026 году компания продолжит открывать новые магазины и закрывать неэффективные точки

В пресс-службе М.Видео подтвердили, что компания продолжает оптимизировать розничную сеть. В 2025 году ритейлер одновременно открывал новые магазины и закрывал неэффективные точки для повышения маржинальности. В 2026 году компания продолжит оптимизацию.

В компании подчёркивают, что развивают омниканальную модель, при которой онлайн-платформы и офлайн-точки дополняют друг друга. М.Видео интегрирует все каналы продаж в единую систему взаимодействия с клиентом, включая розничную сеть, партнёрские пункты выдачи и доставку.

Оборот маркетплейса М.Видео-Эльдорадо вырос на 181% в феврале 2026 года

В 2026 году компания делает ставку на развитие маркетплейс-направления как одного из ключевых источников роста продаж. В феврале 2026 года оборот маркетплейса М.Видео-Эльдорадо вырос на 181% по сравнению с тем же периодом 2025-го и достиг 2,23 млрд рублей. Основным драйвером стало расширение ассортимента, что позволило привлечь новую аудиторию и увеличить частоту покупок.

Наиболее заметный рост продаж показали отдельные категории товаров:

стройматериалы и товары для ремонта — +3886%,

мебель — +2730%,

портативные колонки — +1461%.

СВЧ-печи — +482%,

игровые приставки — +461%.

Контекст

13 марта 2026 года новым генеральным директором М.Видео был назначен Владислав Бакальчук, сооснователь маркетплейса. В компанию он пришёл в августе 2025 года — тогда и занялся цифровой трансформацией бизнеса.

Уже через несколько месяцев компания показала рост: в октябре оборот маркетплейса увеличился на 48% к сентябрю и достиг 1,58 млрд рублей, драйверами стали категории автомобильной электроники, спорта и климатической техники.